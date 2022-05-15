Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi

Gaziantep Üniversitesi'nde yaklaşık 10 yıldan bu yana öğrenci, personel ve sivillere hizmet veren GAÜNSPORİUM'da kıyafet değiştirmek isteyenlerin kullandığı odaların kapılarındaki "Soyunma Odası" yazılarının yerine "Bayan Giyinme Odası" ve "Bay Giyinme Odası" tabelalarını asıldı.

SPOR YAPMAK İÇİN GİDENLER FARK ETTİ

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, sadece GAÜNSPORİUM'a spor yapmak için gidenlerin fark ettiği bu ayrıntı, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Sporlarımız ve Kültürümüz konulu söyleşide Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından yapılan sunumda gösterildi.

SALONDAKİ SUNUMDA EKRANA YANSITILDI

Özaydın, kent protokolünün yanı sıra, çok sayıda öğrencinin doldurduğu salonda bir sunum yaptı. Sunum sırasında ekrana, "Soyunma Odası Yazısının Giyinme Odası olarak Değiştirilmesi" yazısı yansıtıldı. Özaydın'ın bu hizmetini, "Spor kompleksimizdeki 'Soyunma Odası yazılarını, giyinme odası olarak değiştirdik" şeklinde anlatması salonda şaşkınlık yarattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER YAĞDI

Yaşanan gelişmenin ardından aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu birçok sosyal medya kullanıcısı, kararın hizmet olarak sunumda gösterilmesine tepki gösterdi.

İşte konuya ilişkin yapılan bazı yorumlar:

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