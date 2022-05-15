Gaziantep Üniversitesi'nde &quot;soyunma odası&quot; yazısı &quot;giyinme odası&quot; olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi - Haberler

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Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi

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Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi

Gaziantep Üniversitesi'ndeki spor kompleksinde yer alan "soyunma odası" yazılı tabelalar "giyinme odası" olarak değiştirildi. Sosyal medya kullanıcıları tabela değişikliğini çok sayıda paylaşımla eleştirdi.

Gaziantep Üniversitesi'nde yaklaşık 10 yıldan bu yana öğrenci, personel ve sivillere hizmet veren GAÜNSPORİUM'da kıyafet değiştirmek isteyenlerin kullandığı odaların kapılarındaki "Soyunma Odası" yazılarının yerine "Bayan Giyinme Odası" ve "Bay Giyinme Odası" tabelalarını asıldı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, sadece GAÜNSPORİUM'a spor yapmak için gidenlerin fark ettiği bu ayrıntı, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Sporlarımız ve Kültürümüz konulu söyleşide Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından yapılan sunumda gösterildi.

Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi

Özaydın, kent protokolünün yanı sıra, çok sayıda öğrencinin doldurduğu salonda bir sunum yaptı. Sunum sırasında ekrana, "Soyunma Odası Yazısının Giyinme Odası olarak Değiştirilmesi" yazısı yansıtıldı. Özaydın'ın bu hizmetini, "Spor kompleksimizdeki 'Soyunma Odası yazılarını, giyinme odası olarak değiştirdik" şeklinde anlatması salonda şaşkınlık yarattı.

Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi

Yaşanan gelişmenin ardından aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu birçok sosyal medya kullanıcısı, kararın hizmet olarak sunumda gösterilmesine tepki gösterdi.

İşte konuya ilişkin yapılan bazı yorumlar:

Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi

Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi

Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi

Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi

Gaziantep Üniversitesi'nde 'soyunma odası' yazısı 'giyinme odası' olarak değiştirildi! Karara sosyal medyada tepki gösterildi

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Gaziantep Üniversitesi, Güncel, Haberler

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