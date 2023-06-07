Gaziantep'te Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde çıkan yangında bin dönümü ekili alan olmak üzere 15 bin dönüm alan yandı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

GAZİANTEP'TE YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, arazide çıkan, karadan ve havadan müdahaleyle söndürülen yangında bin dönümü ekili alan olmak üzere 15 bin dönüm alan yandı.

Yangın, öğleden sonra Beyler Mahallesi Leçe mevkiinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edilirken, alevler ise kısa sürede rüzgarında da etkisiyle büyüdü. Yangına; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ile belediye işçileri olmak üzere 150 personel, 11 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 19 su tankeri, 6 iş makinesinin yanı sıra 1 halikopter de ekiplere havadan destek verdi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi, çiftçilerin de traktör desteğiyle uzun süren çalışma ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında birden fazla çiftçiye ait bin dönüm buğday ekili, 14 bin anız olmak üzere 15 bin dönüm alan yanarak küle döndü. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ın da yerinde takip ettiği yangın alanında soğutma çalışması sürüyor.