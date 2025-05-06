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Gaziantep'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Tatbikatı Gerçekleştirildi

Gaziantep'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Gaziantep'te orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat yapıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikatta 55 personel ve çeşitli araçlar yer aldı. Bölgedeki ormanlar yangınlara karşı hassas durumda.

Gaziantep'te orman yangınlarla mücadele kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce Gaziantep'teki tatbikat alanında, "Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitim ve Tatbikatları" kapsamında eğitim ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, 55 personel, 6 arazöz, 3 su tankı ve 6 ilk müdahale aracı yer aldı.

Senaryo gereği yangın çıktığı ihbarını alan ekipler olay yerine geçerek müdahalede bulundu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abubekir Yaylagül, bölgedeki ormanların yangınlara birinci derece hassas bölge olduğunu söyledi.

Bölgedeki yangınlarla mücadelede, 34 arasöz, 14 su ikmal aracı, 50 ilk müdahale aracı, 7 dozer, 8 greyder, 22 motosiklet, 2 helikopter ekipmanlarının olduğunu anlatan Yaylagül, şunları kaydetti:

"2025 yılı yangın sezonunda 487 memur, 505 işçi olmak üzere toplam 992 personel ile söndürme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bugün burada yeni sezon için hazırlıklarımızı tamamladık. 2024 yılında 232 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda maalesef 971 hektar ormanlık alanı kaybettik. 136 adet kırsal yangında ise 2 bin 255 hektar alan zarar gördü."

Yaylagül, orman yangınlarının yüzde 14'ünün doğal sebeplerden, yüzde 86'sının insan faktörlü çıktığına değindi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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