Gaziantep'te 61 yaşındaki adam enkazdan sağ çıkarıldı: Saatler sonra gelen mucizeye Bakan Kurum da tanıklık etti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Yılmaz Apartmanı enkazından 65 saat sonra canlı ihbarı aldı. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 61 yaşındaki Ahmet Kurt'u enkazdan sağ çıkarırken, o anlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tanıklık etti.