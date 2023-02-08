Gaziantep'te 61 yaşındaki adam enkazdan sağ çıkarıldı: Saatler sonra gelen mucizeye Bakan Kurum da tanıklık etti
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Yılmaz Apartmanı enkazından 65 saat sonra canlı ihbarı aldı. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 61 yaşındaki Ahmet Kurt'u enkazdan sağ çıkarırken, o anlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tanıklık etti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD koordinesinde enkaz kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri (JAK) çalışmalar sırasında Yılmaz Apartmanı enkazından canlı ihbarı aldı. Ekipler bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.
65 SAAT SONRA KURTARILDI
JAK ekipleri, 61 yaşındaki Ahmet Kurt'u 65 saat sonra sağ olarak çıkardı. Enkazdan kurtarılan Ahmet Kurt, ısı battaniyesine sarıldıktan sonra oluşturulan koridordaki asker, vatandaş ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınarak buradan Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
BAKAN KURUM DA O ANLARA TANIKLIK ETTİ
Depremin yaşandığı Gaziantep'te koordinasyonu yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o anlara tanıklık etti, kurtarma çalışmaları sonrası AFAD yetkililerinden bilgi aldı.