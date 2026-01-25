Haberler

Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizden Gaziantep'te korkutan bir sarsıntı meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin adından bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'te korkutan bir sarsıntı meydana geldi.

NURDAĞI 4.1 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 19.13'te kaydedilen sarsıntının 7,82 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre, sarsıntının ardından bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı.

Yorumlar (1)

Mehmet Yürgüç:

1
0
