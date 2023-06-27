Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı

Gazeteci Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı. Yanardağ'ın avukatı ise tutuklamanın hukuki dayanağı olmadığını belirterek itiraz edeceklerini açıkladı.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir televizyon programında terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili ifadeleri nedeniyle tutuklanmasının ardından avukatı Bilgütay Hakkı Durna açıklama yaparak, "İtiraz hakkımızı kullanacağız. Hukuki açıdan boş bir dosya, dayanağı olmayan bir dosya olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir suç unsurunun oluşmadığı kanaatindeyim" dedi.

"HAKKINDA İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLMİŞTİ"

Gazeteci Merdan Yanardağ, bir televizyon programında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı. Tutuklama kararının ardından İstanbul Adalet sarayı önünde açıklama yapan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, "Dün Merdan Yanardağ ile ilgili başlayan soruşturma bugün tutuklanma ile sonuçlandı. Dün, emniyet ifadesinde hakkında iki suçlama yöneltilmişti. 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından dolayı ifade verdik. Daha sonra savcılık 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk etti. Diğer suç açısından tutuklama talebinde bulunmadı.

"20 DAKİKALIK BÖLÜMDE 4-5 DAKİKA MONTAJLANMIŞ"

Soruşturma yalnızca, sosyal medyada dolaşan, aslında biliyorsunuz Merdan Yanardağ'ın programı uzun bir program. 4 soru 4 cevap yanlış söylemiyorsam adını. Orada bir 15-20 dakikalık bölüm bu konuya ayrılmış durumda. Onun 4-5 dakikası montajlanmış, cımbızlanmış hali sosyal medyada dolaşıyor. O halinin çözümü yapılmış ve halde soruşturma başlatılmış. Yani bu sözler bize ait. Ama bu sözler bağlamından koparılmış, bir birine yapıştırılmış bizim derdimizi de anlatmıyor. İtiraz hakkımız var. O itirazımızı kullanacağız. Ben, hukuki açıdan soruşturma dosyasının boş bir dosya olduğunu, dayanaksız bir dosya olduğunu, suç unsurlarının oluşmadığı kanaatindeyim" dedi.

NE DEDİ?

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında yaptığı bir konuşmada söylediği sözlerle gündem yarattı. Yanardağ tepki çeken açıklamasında, "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz" dedi.

"REHİN OLARAK TUTMUŞSUN"

Yanardağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."