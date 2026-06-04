Kılıçdaroğlu ikili oynadı iddiası! Hem Özel'e hem İmamoğlu'na aynı teklifi yapmış

Youtube yayınında konuşan gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde yaptığı açıklamalar üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel'in daha önce kendisine, Ekrem İmamoğlu ile arasına mesafe koyması halinde birlikte çalışılabileceği yönünde mesajlar iletildiğini söylediğini hatırlatan Gültekin, son olarak gündeme gelen "Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildiği" iddiasını yorumladı.

"EĞER YAPMIŞSA BUNU, İKİSİNİN ARASINA NİFAK SOKMAK ÜZERE YAPMIŞTIR"

Gültekin, söz konusu iddiaların yeni olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni bir iddia değil. Ben bunu işte o zaman daha ilk konuşulduğunda da burada konuşmuştuk zaten. Yıllar önce ortaya atılan bir iddiaydı fakat bunu sonradan yalanladılar. Doğru mu değil mi bunu bilemem. Ama ben biraz Kemal Bey'i tanıyorsam... Eğer yapmışsa bunu, İmamoğlu'yla çalışmak üzere değil, ikisinin arasına nifak sokmak üzere yapmıştır. Çünkü Kemal Bey'in asıl nefret ettiği Özgür Özel değildi. Asıl nefret ettiği İmamoğlu'ydu."

"BÜTÜN ÖFKESİ İMAMOĞLU'NAYDI"

Kılıçdaroğlu'nun asıl kırgınlığının Ekrem İmamoğlu'na yönelik olduğunu savunan Gültekin, şöyle konuştu:

"Yani İmamoğlu'nun belediye paralarıyla, imkanlarıyla kendisine büyük bir kazık attığını. Kemal Bey şöyle düşünüyordu, ya ben seni buldum, çıkardım, getirdim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptım, Türkiye'de bir aktöre dönüştürdüm ve sen beni Sırtımdan hançerledin kendi kelimesi zaten. O yüzden bütün öfkesi İmamoğlu'na idi."

"KEMAL BEY'İN DERDİ KENDİ OTURMAKTI O KOLTUĞA"

Gültekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacının Özgür Özel'in yerine Ekrem İmamoğlu'nu getirmek olmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Onu bilmiyoruz, gidecek de direkt İmamoğlu'na diyecek ki, gel abi Ekrem Bey sen genel başkan ol, özgür özeli indirelim. Çünkü Kemal Bey'in derdi özgür gitsin Ekrem gelsin değil, Kemal Bey'in derdi kendi oturmaktı o koltuğa."

"BURADA ÖZGÜR BEY KENDİ KENDİNİ YALANLAMIŞ OLUYOR"

Gültekin, Özgür Özel'in son dönemde yaptığı açıklamalar arasında çelişki bulunduğunu savundu.

"Şimdi derdi bu olan adamın İmamoğlu'na sen genel başkan ol teklifi yapabileceğine ihtimal veriyor ama burada Özgür Bey kendi kendini yalanlamış oluyor. Yani bir hafta önceki verdiği röportajda bana dediler ki Ekrem'i sat seninle çalışalım. Şimdi bir hafta sonra Ekrem'e dediler ki Özgür'ü at seninle çalışalım."

"BELLİ Kİ ARAMIZI BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Programda, bu girişimlerin iki isim arasına nifak sokmak amacıyla yapılmış olabileceği yönündeki değerlendirmeye de yanıt veren Gültekin, şunları söyledi:

"Olabilir ama o zaman Özgür Bey'in bunu kavrayacak zekası vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi bir hafta önce bana böyle bir haber geliyor, bir hafta sonra sana böyle bir haber geliyor ve biz ikimiz konuşuyoruz. Biz demez miyiz? Ya belli ki aramızı bozmaya çalışıyorlar. Bu ciddi bir teklif değil."

"CHP'DEKİ BİRLİKTELİK DUYGUSUNU DARMADAĞIN ETMEK İÇİN"

Özgür Özel'in bu gelişmeleri farklı bir çerçevede anlatması gerektiğini savunan Gültekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ha şunu diyebilirsin. Bu bağlamda paylaşabilirsin. Bizim aramızı bozmaya çalışıyorlar. Bir dönem gelip bana diyorlar Ekrem İmamoğlu'nu terk et. Bir dönem gidip Ekrem İmamoğlu'na diyorlar özgür özeli terk et. O yüzden biz aramıza nifak sokmaya çalışılıyor. Bunun farkında… Şimdi böyle diyebilirsin. Ama öyle demiyorsun."

Tam tersine bir hafta çıkıp diyorsun ki ya bana dediler ki ben aslında İmamoğlu'nu terk etseydim şimdi gayet rahat koltuğumda oturuyor olacaktım diyorsun. Bir hafta sonrası çıkıp tam tersine İmamoğlu'na demişler ki 'Özgür'ü terk et'... Oturmuyor. Ama dediğim gibi çok büyük ihtimalle aralarını açmak CHP'deki o birliktelik duygusunun yarattığı, ikisinin arasındaki o birliktelik duygusunun yarattığı sinerjiyi darmadağın etmek üzere yapılmış bir hamle olarak görüyorum."