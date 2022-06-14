Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İZMİT'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan'ın, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Cumhuriyet savcısı, tutuklanan Avukat Ersin Kurt'un cinayeti planladığı, azmettirdiği ve diğer şüphelilerin Kurt tarafından hazırlanan kurgu çerçevesinde hareket ettiğine kanaat getirdi. Savcı, Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, azmettiren Ersin Kurt ve Burhan Polat'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan, 19 Şubat günü ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanarak tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, şüphelilerden Ramazan Özkan hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklu şüpheliler Ersin Kurt ve Burhan Polat hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye ve ruhsatsız silah bulundurmaya azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklu şüpheliler Hasan Emre Çelik, Ferhat Yıldırım, Ramiz Saatçi ve Emrah Yıldırım hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar, tutuklu şüpheliler Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Özgür Taşkıran hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis, tutuksuz şüpheliler A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B. hakkında 'Suç delillerini gizleme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarını talep etti.