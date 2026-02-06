Haberler

Fuat Oktay'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla AFAD'a ziyaret
Güncelleme:
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla AFAD'ı ziyaret ederek, depremlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu ve AFAD'ın önemini vurguladı. Oktay, afetlere karşı birlik ve beraberlik içinde olmanın koşulunu belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını ( Afad ) ziyaret etti.

Afad Koordinasyon Merkezi'nde personel ile bir araya gelen Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmada, her şeyin yoluna girdiği, afetten etkilenen illerin ayağa kalktığı bir ortamda AFAD personeliyle birlikte olmanın ayrı bir güzelliği bulunduğunu söyledi.

Depremlerin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirten Oktay, afetlerin boyutunun da çeşitliliğinin de arttığı bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Böyle bir dönemde AFAD ve benzeri kurumlara ihtiyacın dünden daha da fazla olduğunu ifade eden Oktay, "AFAD demek, afete hazırlık demektir. AFAD dünyada takip edilen bir kurumdur. Nasıl ki Türkiye ülke olarak birçok konuda takip ediliyor, içerisine girdiğimizde de AFAD o anlamda takip edilen, gurur duyulan bir kurumumuzdur." dedi.

"AFAD'ın koordinasyonunda muhteşem bir çalışma ortaya koyduk"

6 Şubat 2023'te yaşananları anımsatan Oktay, şöyle devam etti:

"Tabii 6 Şubat 2023 saat 04.17, bir telefon ve büyük bir deprem. 7,7 büyüklüğünde, merkezi Maraş olan depremi hepiniz hatırlıyorsunuz. Anında hepimizin seferber olduğu, Cumhurbaşkanımızla anında irtibat kurduğumuz, dakikalar içerisinde o günkü Kabine'deki tüm arkadaşlarımızla birlikte irtibata geçip burada buluştuk. Dakikalar içerisinde tüm Kabine'nin burada olması, bir saat içerisinde görevlendirmelerin yapılıyor olması ve sadece merkezde değil, tüm sahada bakanlar nezdinde görevlendirmelerin yapılıyor olması kolay bir olay değil. Burası herhangi bir afet anında bütün kurumlarımızın yani Türkiye'nin tüm kapasitesinin yansıtıldığı bir salondur. Burası bir kriz merkezidir.

7,7 büyüklüğünde hemen akabinde de aslında bir değil üç büyük deprem yaşadık. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı bir heyetle geldi. O gün bize söylediği şuydu, aynı günde bu kadar büyüklükte ve bu kadar geniş bir bölgeyi yani 11 ili doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyen 18 ili, yani yaklaşık 120 bin kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. 'Bu kadar büyük depremi aynı gün yaşayan, bu kadar büyük ölçekli alanda etkilenen böyle bir afetin altından Türkiye'nin dışında hiçbir ülkenin hızlı bir şekilde kalkması mümkün değildir.' Hemen ilgili tüm kurumlarımızla birlikte 27 çalışma kurumumuzu ilgilendiren yani barınmasından, beslenmesinden, arama kurtarmasından güvenliğine, enerjisinden içme suyuna, hasar tespitinden diğer ilgili tüm alanlara kadarki bütün kurumlarımız, bakanlıklarımız AFAD'ın koordinasyonunda muhteşem bir çalışma ortaya koyduk."

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Oktay, "Biz bir oldukça, biz beraber oldukça, biz güçlü oldukça, dayanışma içerisinde olduğumuz sürece ne afetler ne de başka hiçbir şeyin bizi olumsuz etkilemesi mümkün değil. Ne olursa olsun dünkünden çok daha güçlü şekilde ayağa kalkarız. 6 Şubat'taki yaşadığımız depremden sonra ayağa kalktığımız gibi." diye konuştu.

AFAD personeline tek tek teşekkür eden Oktay, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Cenabıhakk'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
