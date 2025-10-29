Fransa ve Avusturya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'in ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, Fransız siyasetçiler, Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise'in okunmasıyla başlayan resepsiyonda davetlilere, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Büyükelçi Demirer, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajındaki ifadeleriyle buradaki vatandaşların bayramlarını kutlamak istediğini ifade etti.

Demirer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okudu.

Türkiye'nin Avrupa'daki stratejik dengelerin merkezinde bulunduğunu dile getiren Demirer, Türkiye'nin ortaklarıyla birlikte enerji güvenliği, göç ve terörle mücadele konularıyla karşı karşıya olduğunu anlattı.

Demirer, Türkiye'nin çevresinde barış ve istikrarı sağlamak için çaba sarf ettiğine işaret ederek, Türkiye'nin mümkün olduğu her defasında diyaloğu ve diplomasiyi tercih ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin NATO'nun savunma ve caydırıcılık kapasitesine en çok katkı sağlayan müttefiklerden biri olduğunu söyleyen Demirer, "263 diplomatik ve konsolosluk temsilcisiyle Türkiye, dünya genelinde en geniş diplomatik ağlardan birine sahip." dedi

Demirer, Türkiye'nin insani yardım alanındaki kalkınmaya da önem verdiğini ve milli gelirine oranla en çok yardım yapan ülke haline geldiğini belirtti.

Türkiye ve Fransa'nın ortak kurucu ilkelere sahip olduklarını ifade eden Demirer, Fransa'nın 1921'de Türkiye'yi tanıyan ilk Batılı ülke olduğunu hatırlattı.

Demirer, "İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana Türkiye ve Fransa, Avrupa kıtasının istikrarı için NATO, Avrupa Konseyi ve OECD nezdinde birlikte hareket ediyor." diyerek, Türkiye ve Fransa'nın Avrupa'da önemli ortaklar olduğunu vurguladı.

Fransa'nın Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Demirer, araba üretici Renault gibi farklı Fransız firmaların Türkiye'de faaliyetleri olduğuna işaret etti.

Avusturya

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Avusturya'nın eski Eğitim Bakanı Johannes Hahn'ın yanı sıra Avusturyalı ve diğer ülkelerden birçok temsilci katıldı.

Törende İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Burada konuşan Büyükelçi Dönmez, Cumhuriyet'in mirasının, çok eski ve güçlü bir devlet geleneğine dayandığını anımsatarak, "Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin yansıması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde halkımızın eşsiz fedakarlıklarıyla kazanılan Kurtuluş Savaşı'dır." dedi.

Dönmez, "1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla Büyük Zafer halk egemenliği ile taçlandırılmıştır." diye konuştu.

Büyükelçi Eler, Türkiye'nin kuruluşundan itibaren kimseyi geride bırakmamayı amaçladığını belirterek, adil bir dünya için BM ile işbirliğini sürdüreceğini vurguladı.

Eler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta barış, cihanda barış" vizyonunun, "giderek bölünmüş bir dünyada bugünün dünya meselelerinin nasıl ele alınması gerektiğine ışık tutmaya" devam ettiğini kaydetti.

Büyükelçi Kızıltan da konuşmasında "Türkiye, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde modern, özgüvenli ve ileriye bakan bir ulus vizyonuyla inşa edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kızıltan, AGİT'in bölgesinde ve ötesinde mevcut sorunlara rağmen önemini koruduğunu dile getirerek, bu zorluklar karşısında AGİT'in diyalog ve işbirliği platformu olarak hizmet etmeye devam etmesini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Kutlama töreninde ayrıca piyano resitali sunuldu.