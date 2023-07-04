Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir uyruklu bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolarda 7. güne girilirken olaylar farklı ülkelere sıçramaya başladı. Belçika ve İsviçre'nin ardından sokak olayları Kanada'ya da yayıldı.

Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki sürücü Nael M'nin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler sokağa inmeye devam ediyor, ülke genelinde şimdiye kadar en az 1000 binayla 5 bin araç ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı.

KANADA'YA DA SIÇRADI

Ülkede tansiyon düşmezken, olaylar tüm Avrupa'ya yayılmaya başladı. Protestolar, önce Belçika'nın başkenti Brüksel ve İsviçre'de ortaya çıkmaya başladı. Son olarak olayların 6. gününde Kanada'da benzer olaylar yaşandı. Montreal kentinde sokağa inen bir grup, polisle çatıştı. O anlar kameraya yansıdı.

KANADA SEYAHAT UYARISINDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Kanada hükümeti protestoların devam ettiği Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarını "yüksek derecede dikkatli olmaları" yönünde uyarmıştı. Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki bir çocuğun polis tarafından öldürülmesine tepki olarak Fransa şehirlerinde patlak veren protestoların devam ettiği belirtildi.

BELÇİKA'YA ÜÇÜNCÜ, İSVİÇRE'YE BEŞİNCİ GÜN SIÇRADI

Fransa'da Olayın yaşandığı gece özellikle Nanterre ve çevresindeki kentlerde sokaklara dökülen gençler, araçları ve çöp bidonlarını ateşe verdi, polislere havai fişek fırlattı. İkinci gece olaylar, Paris'in bazı banliyölerine ve ülkenin birkaç büyük kentine yayılırken gösteriler, 3. gününde Belçika'ya ve 5. gününde İsviçre'ye sıçradı.

GÖZALTINDAKİLERİN YAŞ ORTALAMASI 17

Dün gece de devam eden eylemlerde şu ana kadar en az 5 bin araç kundaklandı, bin bina hasar gördü veya ateşe verildi, 250 polis/jandarma karakolu saldırıya uğradı. Gösterilerde bugüne kadar 700'den fazla kolluk kuvveti yaralandı, yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

BELEDİYE BİNALARI VE KÜTÜPHANELER ATEŞE VERİLDİ

Clichy-sous-Bois, Lille, Halluin, Mons-en-Barœul, Garges-les-Gonesse, Nogent-sur-Oise ve Villeneuve-le-Roi kentlerinde belediye binaları, Tourcoing, Evreux ve Bezon kentlerinde okullar, Marsilya'da da tarihi kütüphane ateşe verildi.

Gösterilerin yoğun olduğu Ile-de-France bölgesinde otobüs ve tramvay seferleri, yeni emre kadar yerel saatle 21.00'den sonra iptal edildi.

10 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ülkede en az 10 kentte gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Lyon ve Marsilya gibi kentlerde özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timleri görevlendirildi ve sahada zırhlı araçlar kullanıldı. Nanterre, Lyon, Nice ve Marsilya'da jandarma helikopteri de geçen hafta devriye gezdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN SAYISI 45 BİNE ÇIKARILDI

İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Paris banliyölerinde 2 bin polis ve jandarma görevlendirirken 29 Haziran itibarıyla bu sayıyı ülke genelinde 45 bine çıkardı. Eylemcilerden kaçının yaralandığı bilinmiyor.