Fransa'da sonradan Müslüman olan Sibille, İslam'la birlikte 'yeniden doğduğunu' belirtti Açıklaması

Fransa'da 2002'de İslam'ı seçen Fransız mühtedi Thomas Sibille, İslam'ı tanıyarak yeniden doğduğunu, Müslüman olarak yeryüzündeki yerini anladığını ve tamamen değiştiğini ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Argenteuil kentindeki Al Bayyinah kitabevinin kurucusu 43 yaşındaki Sibille, İslam'la tanışma hikayesini AA muhabirine anlattı.

Dindar Katolik bir ailenin evladı olan Fransız mühtedi Sibille, 2002'de İslam'ı seçerek Müslüman olduğunu belirtti.

Sibille, küçükken, bir şapelin yanındaki rahip evinde yaşadıklarını, ailesinin söz konusu şapelin bakımıyla ve dini faaliyetleriyle ilgilendiğini anlatarak, "Hristiyanlığa ilk adımlarımı son derece dindar bir ailede attım." dedi.

Ortaokulda özel bir Katolik okulunda eğitim gördüğünü ifade eden Sibille, çocukken düzenli olarak kiliseye gittiğini, ibadetinde düşüş anları yaşadığında bile, İncil'i sürekli okuduğunu ve ailesiyle birlikte her pazar akşamı dua ettiklerini anlattı.

"Paraklit'in ne anlama geldiğini anlamaya çalıştım"

Sibille, 18'li yaşlarına geldiğinde İncil'de Hazreti İsa'dan sonra "Paraklit"in geleceğini okuduğu sırada, bir şeyleri sorgulamaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tefsir kitaplarında, babama ve o dönemki papaza soru sorarak Paraklit'in ne anlama geldiğini anlamaya çalıştım, ancak öğrenme susuzluğumu giderecek bir cevap bulamadım. Çünkü çoğu zaman bana onun Kutsal Ruh olduğu söyleniyordu. Ancak Hazreti İsa, onun gelmesi için kendisinin gitmesi gerektiğini söylüyordu ve Kutsal Ruh daha önce zaten gelmişti, bu da onun Kutsal Ruh olamayacağını gösteriyor."

Ayrıca İncil'de Paraklit'in kendi adına değil, kendisine vahyedileni konuşacağından bahsedildiğini vurgulayan Sibille, "İnternet üzerinde araştırmaya başladım ve burada Müslümanların Paraklit'in Hazreti Muhammed (SAV) olduğunu, vahyi tamamlamak için gelen son elçi olduğunu söylediğini gördüm ve burada İslam'ı keşfettim." şeklinde konuştu.

Sibille, buradan yola çıkarak Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığını anımsatarak, bu iki kitabı her akşam okudukça İncil'in de tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi tek tanrıcılıktan bahsettiğini ve Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunun farkına vardığını dile getirdi.

"Zaman geçtikçe, Hazreti İsa'ya dua etmeyi bıraktım ve Allah'a dua etmeye başladım." diyen Sibille, Fransız ressam Alphonse Etienne Dinet'nin Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatını kaleme aldığı siyeri okuyunca onun peygamber olduğuna ve İslam'ı seçmesi gerektiğine emin olduğunu belirtti."

Sibille, bir ramazan ayında ellerini açarak, "Allah'ım İslam doğru olansa, senin için oruç tutacağım ve beni yapmam gereken seçim hakkında açıklığa kavuştur. Eğer Müslüman olmam gerekiyorsa, İslam'da beni sağlamlaştır, eğer Katolik bir Hristiyan kalmam gerekiyorsa, beni bunda sağlamlaştır." şeklinde dua ettiğini söyledi.

"Sadece birkaç gün ramazan orucundan sonra, Müslüman olmam gerektiğinden emin oldum." diyen Sibille, önce kendi kendine şehadet getirdiğini, ardından bir Müslüman arkadaşıyla camiye giderek bir cumartesi günü imamın karşısında tekrar şehadet getirdiğini kaydetti."

"Yeryüzünde biraz kaybolmuştum"

Müslüman olduktan sonra Bilal ismini alan Sibille, başta ailesiyle bağları kesildiği için zorlandığından bahsederek, şöyle konuştu:

"Müslüman olmadığım zaman, inançlı bile olsam ne için yaşadığımı tam anlamıyla bilmiyordum. Yeryüzünde biraz kaybolmuştum, gerçek anlamda hedefim yoktu. İslam'ı keşfettiğimde bu yeniden doğmak gibiydi. Yeryüzündeki yerimi anlıyordum, öteki dünyada beni neyin beklediğini anlıyordum. Hedeflerim, perspektiflerim vardı ve bu beni tamamen değiştirdi."

Sibille, ramazan ayının Müslümanların her şeyden uzaklaşıp, Allah'ın merhametini hatırladığı bir ay olduğunu vurgulayarak, "Yıl boyunca bu dünyada yarış içinde olduğumuzun farkına varıyoruz ve burada (ramazan ayında) sonunda durup, tüm gün yalnızca oruca, gece namaza odaklanıyoruz, bir araya toplanıyoruz." dedi.

Ramazan ayının önemli manevi bir zaman dilimi olduğuna dikkati çeken Sibille, kendisi de ramazan ayında Müslüman olduğu için yılın bu döneminin kendisine İslam'da attığı ilk adımları hatırlattığını da kaydetti.

"Ramazan ayındayız ve ilk nazil olan ayet 'Oku' (emriyle başlıyor)"

Sibille, Müslüman olunca öğrenme ihtiyacını gidermek için kitaplara yöneldiğini, ancak 2000'li yılların başında Paris banliyösünde çok az kitabevi olduğunu, İslam'ı tanıtmak için başkentte giderek satın aldığı kitapları etrafındakilere hediye ettiğini anlattı.

Fransız mühtedi Sibille, birkaç arkadaşıyla birlikte karşılarına fırsat çıkınca banliyö sakinlerinin dinlerini öğrenebilmesi ve anlaması için kitapları hizmetlerine sunmanın önemli olduğunu gördüğünü aktardı.

Sibille, kurduğu Al Bayyinah kitabeviyle, Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara Fransızca dilinde İslam'ın ne olduğunu anlatan geniş kitap seçeneği sunabildiklerine işaret etti.

Bilgiye ulaşmak için okumanın önemini vurgulayan Sibille, "Ramazan ayındayız ve ilk nazil olan ayet 'Oku' (emriyle başlıyor). Dolayısıyla bu ayet bizi okumaya, anlamaya ve kendimizi eğitmeye teşvik ediyor." dedi.

Sibille, ramazan ayında daha fazla insanın kitabevlerine geldiğini ve okuduğunu fark ettiklerinin altını çizerek, İslam'ı yeni tanıyan insanların bu dinin işleyişini anlamak için adaptasyon sürecine ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Yeni Müslüman olan kişilerin bazı konularda hızla ilerlemek istediğine dikkati çeken Sibille, bu nedenle onlara dinin sonu olmayan ve keşfedilecek çok sayıda şey barındıran bir deniz olduğunu anlatmak için destek olunması gerektiğini anlattı.

Thomas Sibille, yeni Müslüman olanlara, İslam'ın insanların yaşadığı toplumdan ve ailesinden kopmalarını istemediğini hatırlatmak gerektiğini kaydetti.