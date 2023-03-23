Fransa'da göstericiler Paris Havalimanı'nın girişini kapattı

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı içeren tartışmalı reforma karşı kitlesel grev ve protestoların 9'uncusu düzenleniyor. Ülke çapında milyonlarca kişinin katılması öngörülen protestolar öncesi göstericiler Paris Havalimanı'nın girişini kapattı. Lille ve Saint-Nazaire dahil birçok kentte de göstericiler, otoyol ve köprülerde barikatlar kurarak trafik akışını kesti.

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmeyi amaçlayan reform, ülke çapında büyük protestolara neden oldu. Günlerdir reforma karşı çıkanlar, başkent Paris yanı sıra ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerken, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı. Tartışmalı reforma karşı kitlesel grev ve protestoların 9'uncusu bugün düzenleniyor.

GÖSTERİCİLER PARİS HAVALİMANI'NIN GİRİŞİNİ KAPATTI

Paris'te reforma tepki için sokaklara inen göstericiler, Roissy'deki Charles de Gaulle Havalimanı'nın girişini bloke etti. Genel İş Sendikasının CDG kolu, Twitter hesabından, sendika çalışanlarının, havalimanının Terminal 1'e giden yolu saat 10.00'dan itibaren geçişlere kapattıklarını açıkladı.

ÇOK SAYIDA ÜNİVERSİTEDE EYLEM

Öte yandan Paris, Lyon, Saint-Etienne, Roubaix ve Nanterre'deki öğrenciler, çok sayıda üniversitede eylem yaptı. Ülkedeki öğretmenlerin yüzde 50'si grevlere katılırken Paris ve çevresinde de 40'tan fazla lisede öğrenciler eyleme başladı.

OTOYOL VE KÖPRÜLERDE BARİKAT KURULDU

Lille ve Saint-Nazaire dahil birçok kentte de göstericiler, otoyol ve köprülerde barikatlar kurarak trafik akışını kesti. Ayrıca grevler kapsamında Paris'teki müzeler ziyarete kapatıldı.

UÇUŞLARIN İPTAL EDİLMESİ İSTENİYOR

Diğer yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), Paris'teki Orly Havalimanı'nda uçuşların yüzde 30'unun yarın ve ertesi gün için iptal edilmesini istedi. Başka havalimanları için de benzer taleplerin gün içinde yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 64'e çıkarmayı öngörüyor.Ulusal Mecliste üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar, ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.

KARAR SONRASI PROTESTOLAR BAŞLADI

Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrası doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti. 16 Mart'ta alınan söz konusu kararın ardından Fransa'da protestolar başladı. Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alındı.

GÖSTERİCİ POLİSLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedildiği görüntüler tepkilere yol açmıştı. Muhalefet partileri, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen reformun iptali için Anayasa Konseyine başvurmuştu.