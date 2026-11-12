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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı

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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı
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Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde Bakan Murat Kurum'un Türkiye'nin Filistin'e desteğini vurgulayan sözlerinin ardından Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı. Mustafa, konuşması sonrası Kurum'a sarılarak teşekkür etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Cop31'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın konuşması öncesinde anlamlı anlar yaşandı. Genel kurula başkanlık eden Bakan Murat Kurum, Mustafa'yı kürsüye davet ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün önce yaptığı konuşmayı hatırlatarak Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi.

Kurum, anonsunda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin’in yanındadır, Gazze’nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de 'dur' diyen ses olsun."

FİLİSTİN BAŞBAKANI AYAKTA ALKIŞLANDI

Bakan Kurum'un sözlerinin ardından Anadolu Genel Kurul Salonu'ndaki katılımcılar ayağa kalkarak Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı alkışladı. Mustafa, alkışlar eşliğinde kürsüye çıkarak konuşmasını gerçekleştirdi.

Uluslararası topluma seslenen Mustafa, Gazze halkının desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Konuşmasının ardından Bakan Kurum'un yanına giden Filistin Başbakanı, kendisine sarılarak teşekkürlerini iletti.

ZİRVENİN EN BÜYÜK SALONLARINDAN BİRİNE GAZZE ADI VERİLDİ

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Cop31'de Filistin'e yönelik destek, konferans alanındaki salon isimlerine de yansıtıldı. Zirvenin ana genel kurul salonuna "Anadolu", Yeşil Bölge'deki en büyük salona ise "Gazze" adı verildi.

Bakan Kurum, zirve öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin COP31 Liderler Zirvesi'ne İsrail hükümetini davet etmediğini duyurmuş, "Barışın hakim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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