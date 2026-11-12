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Sergen Yalçın'dan maça saatler kala Arda Güler kararı! 6 gün önce söylemişti

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Sergen Yalçın'dan maça saatler kala Arda Güler kararı! 6 gün önce söylemişti
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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın Arda Güler kararı netleşmeye başladı. Yalçın'ın 6 gün önce yaptığı açıklamaya uygun olarak genç yıldıza hücumda serbest bir rol vermeyi planladığı belirtildi.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de saat 20.00'de ağırlayacak.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın, Arda Güler'i hücum hattında belirli bir pozisyona bağlı kalmadan serbest rolde oynatmayı planlıyor.
  • A Milli Takım'ın topa sahip olduğu anlarda 4-2-3-1, rakibin oyun kurduğu bölümlerde 4-4-2 dizilişine geçmesi bekleniyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyun planına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yalçın'ın, Real Madrid forması giyen Arda Güler'i hücum hattında serbest bir rolde değerlendirmeye hazırlandığı ifade edildi.

6 GÜN ÖNCE SÖYLEDİĞİNİ YAPIYOR

Sergen Yalçın, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada Arda Güler'in hangi pozisyonda oynamak isterse orada oynayabileceğini belirterek genç futbolcuya özgürlük tanıyacağının sinyalini vermişti. Sözcü'de yer alan habere göre deneyimli teknik adam, Belçika karşılaşması öncesinde bu kararını oyun planına yansıttı. Arda Güler'in hücum bölgelerinde belirli bir pozisyona bağlı kalmadan serbestçe hareket etmesi bekleniyor.

BELÇİKA MAÇINDA İKİ FARKLI SİSTEM

Sergen Yalçın'ın Belçika karşısında iki farklı diziliş kullanmayı planladığı da belirtildi. Buna göre A Milli Takım'ın topa sahip olduğu anlarda 4-2-3-1 formasyonuyla sahada yer alması, rakibin oyun kurduğu bölümlerde ise 4-4-2 dizilişine geçmesi bekleniyor. Arda Güler'in hücumdaki serbest rolünün de bu taktik planın önemli parçalarından biri olacağı ifade ediliyor.

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