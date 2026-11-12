Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halıya sarılı ceset, 'Beşiktaş' saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında Haber Videosunu İzle
Halıya sarılı ceset, 'Beşiktaş' saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
2 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Beşiktaş Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelilerinin verdiği ifadelerin ardından tespit edildiği öğrenildi. Cesedin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Beşiktaş Kuruçeşme'de Umut Andık'ın öldürüldüğü silahlı saldırı soruşturmasında 25 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin ifadeleri üzerine Beyoğlu Sültülüce Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında halıya sarılı erkek cesedi bulundu.
  • Cesedin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi.

Beşiktaş, Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'nde sorguları süren şüphelilerin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çete üyelerinin bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde öldürülen kişinin cesedinin Beyoğlu'ndaki evde saklandığı tespit edildi.

HALIYA SARILI CESET BULUNDU

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Sültülüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta bir 4 katlı binanın bodrum katındaki daireye giden polis ekipleri, halıya sarılı erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, erkeğin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi. Cesedin sarılı bulunduğu halı da incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"CESET KOKUSUNDAN POLİSİ ARAMIŞLAR"

Mahalleli Murat Bayatlı, "Sabah namazına kaldık. Burada birkaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar. Öğlen burada ceset kokusundan polisin arandığını duyduk. Polis gelmiş. Ceset bulunmuş. Binanın alt tarafında orada bulunmuş. Ceset bulunmuş. Halıya sarılı bulunmuş. Kokudan polise ihbar edilmiş" dedi.

İlgili Haberler
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 23 zanlı daha yakalandıBeşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 23 zanlı daha yakalandı
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulunduİstanbul'da dehşete düşüren olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı102

Sedat Peker, Hacı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Kırıkkale'de kömür alarmı! 2 firmaya ceza yağdı

Bakanlık denetiminde gerçek ortaya çıktı! 2 firmaya ceza yağdı
Osimhen için 'Kronik' dedi! Sonra özür diledi

Canlı yayında söylediklerine tepki yağdı! Sonra özür diledi
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımücahid:

Tam mafya ülkesiyiz,kurtlar vadisindeki tüm sahneler gerçek???idam cezası mutlaka çıkartılmalı!!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Ülke çetelerden geçilmiyor, umarım tez elden toplanır cezaları kesilir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 23 zanlı daha yakalandı

Öldürülmesinin ardından 23 kişi daha yakalandı
Putin'in asıl planı ortaya çıktı! Hedef aslında Ukrayna değil

Plan deşifre oldu! Hedefi Ukrayna değilmiş
Manifest'in menajeri Tolga Akış için tahliye kararı

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış için karar verildi
Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark edildiler

Köpeklerin havlamasıyla fark edildiler! Sürü halinde görüntülendiler
Vatandaş haklı olarak soruyor: Bu tavuksa bizim yediğimiz ne?

Tartışma yaratan görüntü

Cezaevindekilerin beklediği düzenleme! 13. Yargı Paketi'nde infaz indirimi var mı?

Yüz binlerin beklediği düzenleme! İşte son pakette yer alanlar
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı24

Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

Beton mikserinin altında kaldı! Sonrası korkunç