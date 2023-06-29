Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi sonrası olaylara müdahale için 40 bin güvenlik görevlisi görevlendirildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Nael M. isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesi üzerine ülkede başlayan olaylara müdahale etmek için 40 bin güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini açıkladı. Olaylarda 170 polis ve jandarmanın yaralandığı ve 180'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesi üzerine ülkede başlayan olaylara müdahale etmek için 40 bin güvenlik görevlisinin görevlendirdiğini açıkladı.

Bakan Darmanin, Mons-en-Baroeul kentinde basına yaptığı açıklamada, Nael M. isimli genç sürücünün öldürülmesinin ardından farklı kentlerde gece çıkan olayları anımsatarak, olaylarda 170 polis ve jandarmanın yaralandığını ve 180'den fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Darmanin, 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 40 bin jandarma ve polisin bu akşam için görevlendirildiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin ayaklanmalara karşı mücadele etmek, gözaltına almak, düzeni yeniden tesis etmek için gerekli teknik ve teknolojik imkanlarla donatılacağını ifade eden Darmanin, tüm siyasileri vatandaşları sükunete çağırmaya davet etti.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.

Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.