Fransa Büyükelçiliği Türkiye'deki Fransız okullarıyla ilgili açıklama yaptı

(ANKARA) - Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki Fransız okulları ile ilgili yaşanan sorun konusunda, "Fransa Büyükelçiliği elbette Milli Eğitim Bakanlığı ile sürekli olarak iletişim halindedir. Henüz birkaç gün önce, Türk Milli Eğitim ve Dışişleri Bakanlıkları ile bir istişare görüşmesi teklif edilmiştir. Söz konusu görüşmeler Dışişleri Bakanlığı'nda 12 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin ardından, Türk Milli Eğitim Bakanlığı ile istişare görüşmesi talebimizi resmi olarak yineledik ve talebimizin önümüzdeki günlerde kabul edileceğini ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki Fransız okulları konusunda yaşanan soruna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk makamları, geçtiğimiz 2 Temmuz tarihinde, Fransa Büyükelçiliğine, Pierre Loti ve Charles de Gaulle liselerinin yasal statülerine ilişkin bir anlaşmaya varılamaması halinde bu okulların 2024-2025 eğitim yılı itibarıyla Türk vatandaşı öğrenci kabul edemeyeceklerini ve okullarda kayıtlı mevcut Türk öğrencilerin Türk okullarına nakil edilmesi gerekeceğini resmi olarak bildiren bir nota iletmiştir. Bu bağlamda, yükümlülüğümüz velileri bu hususta bilgilendirmekti ve 12 Temmuz tarihli yazı ile bu yükümlülük yerine getirildi.

Bazı gazeteciler ve öğrenci velileri bizden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fransa tarafından muhatap olarak değerlendirilmediğinin doğru olup olmadığını öğrenmek istediler. Cevabımız açıktır, Fransa Büyükelçiliği elbette T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile sürekli olarak iletişim halindedir. Henüz birkaç gün önce, Türk Milli Eğitim ve Dışişleri Bakanlıkları ile bir istişare görüşmesi teklif edilmiştir. Söz konusu görüşmeler T.C. Dışişleri Bakanlığı'nda 12 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin ardından, Türk Milli Eğitim Bakanlığı ile istişare görüşmesi talebimizi resmi olarak yineledik ve talebimizin önümüzdeki günlerde kabul edileceğini ümit ediyoruz.

"Fransa müzakereleri sürdürmeye kararlıdır"

Bahse konu iki eğitim kurumunun statüsü, uzun yıllardır Fransa ve Türkiye arasında yoğun teatilere konu olmaktadır. Fransa'nın amacı on yıllardır, özellikle de kültürel ve ekonomik düzeyde ikili ilişkilerin gelişimine önemli katkılar sağlayan ve Türkiye'deki eğitim kurumlarımızda okumak isteyen herkesi okullarına kabul etmeye devam etmektir. Fransa, böylesi bir bağlamda, öğrencilerin menfaatine olacak memnun edici bir çözüm bulmak için Türk makamlarına teklifler iletmiştir. Bu müzakereleri bir çözüme ulaştırmaya son derece odaklı bir şekilde sürdürmeye kararlıdır."