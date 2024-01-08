Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu. Macron, Borne'un istifasını kabul etti.

MACRON PAYLAŞIM YAPIP BORNE'A TEŞEKKÜR ETTİ

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başbakan, sevgili Elisabeth Borne. Milletimizin hizmetinde çalışmalarınız her geçen gün örnek teşkil etmektedir. Kadınlarının cesareti ve kararlılığıyla projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK

Elisabeth Borne, Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine 2022'de gelmişti. Öte yandan Borne, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevi sürdürecek.





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