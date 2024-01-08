Üye Girişi
Haberler

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti. Gelişmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından duyurdu.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu. Macron, Borne'un istifasını kabul etti.

MACRON PAYLAŞIM YAPIP BORNE'A TEŞEKKÜR ETTİ

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başbakan, sevgili Elisabeth Borne. Milletimizin hizmetinde çalışmalarınız her geçen gün örnek teşkil etmektedir. Kadınlarının cesareti ve kararlılığıyla projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK

Elisabeth Borne, Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine 2022'de gelmişti. Öte yandan Borne, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevi sürdürecek.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Emmanuel Macron Elisabeth Borne Fransa Dünya Güncel Haberler

1000

Yorumlar (2)

oturan:

inanılmaz demek böylelleri de var dünyada.

Yanıtla210
Turbo Levent:

BİZDE OLANIN MİLYONDA BİRİ YAŞANMAMIŞTIR AMA ONURLU İNSAN DAVRANIŞI BUDUR..

Yanıtla04
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title