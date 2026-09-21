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Kazada hurdaya dönen araçlar 'change' yapılıp satılmış! 3 ilde operasyon: 16 gözaltı, 17 araca el konuldu

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Kazada hurdaya dönen araçlar 'change' yapılıp satılmış! 3 ilde operasyon: 16 gözaltı, 17 araca el konuldu
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İstanbul merkezli İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır operasyonlarında; kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar görüp kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak 'change' yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu araçları satarak alıcıları mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. 17 araca el konulurken 4 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin firari olduğu öğrenildi.

  • İstanbul merkezli İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak 'change' yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı ve 17 araca el konuldu.
  • Şüphelilerin, trafik kazası, yangın, deprem ve doğal afetlerde ağır hasar gören araçların fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından temin ettikleri 15 araç ile piyasadan temin ettikleri hacizli-yakalamalı 2 aracın seri numaraları üzerine uyarladıkları tespit edildi.
  • Hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirlendi.

İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda; trafik kazası, yangın, deprem ve doğal afetlerde ağır hasar gören araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak 'change' yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 17 araç ele geçirilirken, 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SERİ NUMARALARI YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince çalıntı-change araçların ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, 21 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından temin ettikleri 15 araç ile piyasadan temin ettikleri hacizli-yakalamalı 2 aracın fabrikasyon seri numaraları üzerine uyarlayarak araçları 'change' yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu araçları satarak alıcılara mağduriyet yaşattığı ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 17 araca el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, firari 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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