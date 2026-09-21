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İspanya, Luis de la Fuente ile yola devam ediyor

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İspanya, Luis de la Fuente ile yola devam ediyor
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İspanya Milli Takımı, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı.

Son Dünya Kupası şampiyonu olan İspanya'da İspanya Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Luis de la Fuente’nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. 

DE LA FUENTE İLE YOLA DEVAM

2026 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan İspanya’da, 65 yaşındaki çalıştırıcının görev süresi 2032'ye kadar devam edecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rafael Louzan başkanlığındaki İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun, milli takım teknik direktörünün sözleşmesinin yenilenmesini oy birliğiyle kabul ettiği belirtildi.

KAZANDIĞI BAŞARILAR

Fuente, İspanya Milli Takımı’nın başında çıktığı 49 maçta 39 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 2.53 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adam, görev süresince 1 UEFA Uluslar Ligi, 1 Avrupa Şampiyonası ve 1 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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