Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur ve Konya için fırtına uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbir alınması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne'nin güneyi ve Çanakkale çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren ise güney yönlerinden İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Burdur ile Konya'nın kuzey ve batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına, Muğla'da yer yer kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

