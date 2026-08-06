Çadır Kentte Eğitim: Fındık İşçilerinin Çocukları Hem Öğreniyor Hem Eğleniyor

Fındık sezonu dolayısıyla Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, çadır kentlerde kurulan prefabrik yapılarda eğitim alırken, sosyal etkinliklerle de becerilerini geliştiriyor.

Fındık hasadı öncesi Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa ve Hatay'dan gelen mevsimlik tarım işçileri, Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi ile Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde oluşturulan çadır kentlere yerleştirildi.

Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi kapsamında, mevsimlik fındık tarımında çalışan ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerinden kopmaması amacıyla çadır kentlerde kurulan prefabrik yapılarda eğitim ortamı oluşturuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünün Türkiye'de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmaları doğrultusunda hazırlanan proje, Ordu Valiliği ve Altınordu Kaymakamlığı koordinasyonunda uygulanıyor.

Proje kapsamında görevlendirilen öğretmenler, çocuklara okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde eğitim veriyor.

Öğrenciler, Türkçe, matematik, resim ve müzik gibi dersler alırken, yüzme, uçurtma şenliği, tiyatro, çeşitli spor aktiviteleri, at çiftliği gezisi,

açık hava sineması gibi etkinliklerle de sosyalleşiyor.

"Çocukların eğitimden kopmamaları için çalışıyoruz"

Projenin eğitim koordinatörü Begüm Nur Maden, AA muhabirine, çocukların 8 derslikte eğitim aldığını, çalışmalarda 11 öğretmen ve bir gönüllünün görev yaptığını söyledi.

Maden, çocukların eğitimden kopmamaları için çalıştıklarını belirterek, "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde şimdiye kadar 219 öğrenciye ulaştık." dedi.

Projenin, aileleri fındık bahçelerinde çalışan çocukların verimli zaman geçirmelerine ve sosyal etkinliklerden uzak kalmamalarına katkı sağladığına işaret eden Maden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güne öğrencilerin kahvaltılarını vererek başlıyoruz. Ardından sınıflara aldığımız öğrencilerle eğitimlerimiz başlıyor. Özellikle okuma yazma bilmeyen öğrenciler için ayrı sınıflar oluşturduk. Bu sınıfımız öğrencilere oldukça avantaj sağlıyor. Bunun yanında öğrencilere matematik, Türkçe, resim, müzik gibi birçok alanda dersler veriliyor."

"Öğrenciler proje sayesinde gelişim gösteriyor"

Maden, öğrencilerin proje sayesinde gelişim gösterdiğini vurgulayarak, "Öğrencilerin başladıkları seviye ile buradan ayrıldıkları seviye arasında büyük farklar oluyor. Kendilerini çok güzel geliştirmiş oluyorlar. Bu proje onlara hem davranış hem ders olarak katkı sağlamış oluyor. Öğretmenlerimiz de bu konuda çok büyük emek veriyor." diye konuştu.

Öğrencilerin derslere ilgiyle katıldığını dile getiren Maden, "Bütün öğrenciler öğrenmek için büyük çaba gösteriyor. Kendilerini geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar." ifadesini kullandı.

"Öğretmenlerimizin çok faydasını görüyoruz"

Şanlıurfa'dan Ordu'ya gelen öğrencilerden Güneş Çakır da okuldan memnun olduğunu belirterek, "Ailem fındık bahçesinde çalışırken biz burada eğitim görüyoruz. Öğretmenlerimiz bize çok güzel dersler veriyor. Resim, müzik ve Türkçe gibi dersleri öğreniyorum." dedi.

Melek Sığak da eğitimlerin kendilerine katkı sağladığını ifade ederek, "Burası çok güzel. Bütün dersleri öğreniyoruz. Öğretmenlerimizin çok faydasını görüyoruz." diye konuştu.

Çadır kentte görev yapan fizyoterapist Ömer Ulusoy da ailelere ve çocuklara sağlık hizmeti sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA