Filmlerde izledikleri başlarına geldi... Evlerini satmak istemeyince elektrikleri kesildi

Mahalleli, "Yeşilçam filmlerinde izlediklerimiz başımıza geldi. Tebligat gelmeden elektriğimiz kesildi"

İSTANBUL - Beyoğlu'nda arsalarını Polat Piyalepaşa'ya satmak istemeyen mahallelilerin elektrik kabloları kesildi. Herhangi bir tebligat gelmediğini söyleyen mahalleli, "Yeşilçam filmlerinde izlediklerimiz başımıza geldi" diyerek duruma isyan etti.

Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde başlayan Polat Piyalepaşa konut ve rezidans projesinde 8 yıl geride kaldı. Firma, projenin tamamlanması için mahalledeki arsa sahipleriyle pazarlık masasına oturdu. Ancak iddiaya göre, firma yetkilileri mahalledeki arsaları piyasa fiyatının oldukça altına satın almak istedi. Birçok mahalle sakini de arsalarını rayicin altında vermeyi kabul etmedi ve bu sebeple firma ile anlaşma sağlanamadı. Süreç devam ederken geçtiğimiz günlerde, firmanın teklifini kabul etmeyen mahalle sakinlerinin evlerine giden elektrik kabloları kesildi. Mahalleli elektrikleri kesilmeden önce herhangi bir tebligat ya da uyarı yapılmadığını, elektriklerinin usulsüz biçimde kesilerek mağdur edildiklerini söyledi.

"Elektrik kablolarımızı usulsüz şekilde kestiler"

Mahalle sakinlerinden Cesim Aydın, elektriksiz bırakılarak mağdur edildiklerini söyledi. Aydın, kesilen kabloların tehlike saçtığını da ekleyerek, "Son 7-8 yıldır burada Adnan Polat'ın baskılarından dolayı evimizi satmadık. Satanlarınkini ucuz bir şekilde satın aldılar. Bizi de mağdur etmek için elektrik kablolarımızı kesiyorlar. Kablolarımızı kesip atmışlar. Teşvikle mi yapıldı bilmiyoruz. Elektrik idaresini arıyoruz, idareden bize elektrik akımının aktif olduğunu söylüyorlar. Ama buna rağmen gelip kablolarımızı usulsüz şekilde kestiler. Hayati tehlike taşıyor. Çocuklar var, burada binada yaşayan insanlar var. Mağduruz, devletimizden yardım istiyoruz. Buraları da kendi çabalarımızla kapattık. Geceleri tinerciler buraya geliyor. Sonuçta burada yaşayan aileler, çocukları falan olduğu için büyük sıkıntı arz ediyor" dedi.

"10 kişinin hissesinin olduğu yere bir kişilik hisse parası veriyorlar"

Firmanın geçmişte, burada yaşayanların mağdur edilmemesi için hükümete söz verdiğini söyleyen Mehmet Güler, "Mahallemizde 8 senedir bir sıkıntı var. Burası inşaat alanına dönüştü ama kimin ne olduğunu bilmiyoruz. O tarafı 1'inci ve 2'nci bölge diye ayırdılar. 1'inci bölge kentsel dönüşüm alanı olarak görüldü burası da ticari alan. Zaten projelerinde gösteriyorlar. Buradaki insanların mağdur etmeden ayrılması için hükümete, insanlara, yetkililere söz verilmiş. 8 senedir birçok insan gitti ama bizim gibi insanlar anlaşamadı. Anlaşamayan insanlara da ceza olarak bu sene aktif baskı yapılmaya başlandı. Elektriklerin kesilmesi, aşırı derecede gürültü yapılması gibi. Şimdi de elektriklerimizi kestiler. Hiç kimse bir yetki bir şey göstermedi. Elektriğini kesiyorum, evinde hasta mı var, sökerin mi var, dolabında yiyecek içeceğin mi var diye sorulmadı. Öyle ya oksijene bağlı insanla yaşıyor, sordular mı elektriğinizi kesiyoruz, önlem alın diye. Bir teklif şu, 6,7,10 kişinin hissesinin olduğu yere bir kişilik hisse parası veriyorlar. Durum vahim" diye konuştu.

"Yeşilçam filmlerinde izlediklerimiz başımıza geldi"

Firmanın teklif ettiği meblağların adil olmadığını ifade eden Emine Güler, "Bize, "Sizde niye sıkıntı var, sizinle neden anlaşamıyoruz?" diyorlar. Sen kalkıp da 500 metrekare olan yere de aynı parayı veriyorsun, 50 metrekare olan yere de aynı parayı veriyorsun. Bu adalet mi? Adamları var, buradan geçerken bulaşıyorlar. Laf atıyorlar, "Gideceksiniz, belediye sizi atacak, enkazın parasını da siz vereceksiniz, elektriğiniz, suyunuz kesilecek" diyorlar. ve elektriğimiz kimseye sorulmadan, tebligat verilmeden kesildi. Burası koca bir alan ve burada bir proje çıktıysa yapılsın ama adaletli olmak lazım. Yeşilçam filmlerinde izlediklerimiz başımıza geldi. Daha kötüsü var. Yeşilçam zamanında böyle bir durum yoktu. Hangi çağda yaşıyoruz da bu hale geldik" şeklinde konuştu.

"Elektriğim bağlanmadan gitmeyeceğim"

Sorgusuz sualsiz elektriği kesilenlerden biri 70 yaşındaki bir kadındı. Duruma isyan eden yaşlı kadın firmanın inşaat alanına giderek elindeki sopayla kapıya vurmaya başladı. Yaşlı kadının, "Elektriğim bağlanmadan buradan gitmeyeceğim" dediği görüldü.