Filistin: 10 ülkenin Gazze'ye insani yardım kısıtlamalarının kaldırılması çağrısından memnunuz

Filistin yönetimi, İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre'nin, Gazze'deki insani durumun yeniden felaket boyutlara ulaşmasından ciddi endişe duyduklarını belirterek, İsrail hükümetine insani yardım erişim kısıtlamalarını kaldırması çağrısında bulunmasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Ortak açıklamayı ve Gazze Şeridi'nde ciddi şekilde kötüleşen insani duruma yönelik acil eylem çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Şeyh, söz konusu ülkelerin başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların sürdürülebilir ve düzenli bir şekilde faaliyet göstererek yardım sağlamasına izin verilmesi gerektiğini vurgulamalarını da memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İsrail Meclisi 29 Aralık'ta, UNRWA ofislerinin elektrik ve suyunun kesilmesini öngören bir yasa tasarısını onaylamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nin bu adımını UNRWA kurumlarına karşı "soykırımın meşrulaştırılması" olarak değerlendirmişti.

