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Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Jhon Duran'ı kadrosun katmak üzere. Sarı-kırmızılı kulübün Kolombiyalı oyuncu için sözleşme şartları ve sunduğu maaş teklifi ortaya çıktı.

  • Galatasaray, Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
  • Galatasaray, sözleşmeye 'tek taraflı fesih hakkı' maddesi koydurmayı planlıyor ve Duran bu şartı kabul etti.
  • Jhon Duran, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alacak.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek adına Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

TÜM ŞARTLARI KABUL ETTİ 

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü kiralık olarak Fenerbahçe’de geçiren Jhon Duran, yeniden Türkiye'ye dönmeye yakın. Bir süre önce sarı-kırmızılı kulübe olumlu mesajlar gönderen 22 yaşındaki santrforun, Galatasaray yönetiminin sunduğu tüm şartları kabul ettiği öğrenildi.

G.SARAY'DAN SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE

Saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki disiplinsiz davranışları ve Fenerbahçe döneminde yaşadığı sorunlarla da gündeme gelen Duran için Galatasaray yönetimi temkinli bir yol izledi. Sarı-kırmızılılar, kulübün menfaatlerini korumak adına sözleşmeye "tek taraflı fesih hakkı" koydurmak istedi. Kolombiyalı golcünün de bu özel maddeye karşı çıkmadığı ve şartı onayladığı belirtildi.

ALACAĞI MAAŞ

Adım adım Galatasaray forması giymeye yaklaşan Jhon Duran’ın mali şartları da netleşti. Transferin resmiyete dökülmesi halinde Kolombiyalı oyuncunun Galatasaray’dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Jhon Duran, sezonun ikinci yarısını Zenit'te geçirmişti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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