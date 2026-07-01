Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti
Meksika'nın başkenti Mexico City'de 2026 FIFA Dünya Kupası kutlamaları sırasında 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sokak şenliklerinde 3 kişi nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Belediye Başkanı Clara Brugada, taraftarları sorumlu davranmaya çağırdı.
Meksika'nın başkenti Mexico City'de 2026 FIFA Dünya Kupası kutlamaları sırasında 3 kişi nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.
KUTLAMALARDA NEFESSİZ KALAN 3 KİŞİ ÖLDÜ
BBC'nin haberine göre, Meksika'nın Ekvador milli takımına karşı 2-0'lık galibiyetinin ardından Mexico City'de kutlamalar yapıldı. Kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 1 milyondan fazla kişi kutlama için sokaklara çıktı. Kutlamalarda, 19 ve 48 yaşlarındaki 2 kadın ile 44 yaşındaki bir erkek nefessiz kalarak hayatını kaybetti.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN KRİTİK ÇAĞRI
Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada yaptığı yazılı açıklamada, taraftarları kutlamalarda "sorumluluk, dikkat ve empati" içinde hareket etmeye çağırdı.