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Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti
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Meksika'nın başkenti Mexico City'de 2026 FIFA Dünya Kupası kutlamaları sırasında 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sokak şenliklerinde 3 kişi nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Belediye Başkanı Clara Brugada, taraftarları sorumlu davranmaya çağırdı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 2026 FIFA Dünya Kupası kutlamaları sırasında 3 kişi nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

KUTLAMALARDA NEFESSİZ KALAN 3 KİŞİ ÖLDÜ

BBC'nin haberine göre, Meksika'nın Ekvador milli takımına karşı 2-0'lık galibiyetinin ardından Mexico City'de kutlamalar yapıldı. Kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 1 milyondan fazla kişi kutlama için sokaklara çıktı. Kutlamalarda, 19 ve 48 yaşlarındaki 2 kadın ile 44 yaşındaki bir erkek nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

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Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada yaptığı yazılı açıklamada, taraftarları kutlamalarda "sorumluluk, dikkat ve empati" içinde hareket etmeye çağırdı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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