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Filistin devlet televizyonu: İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Fahura Okulunu bombaladı

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Filistin devlet televizyonu: İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı Fahura Okulunu bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var.

Filistin devlet televizyonu: İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı Fahura Okulunu bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: AA / Güncel

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