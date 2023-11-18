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Filistin devlet televizyonu: İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Fahura Okulunu bombaladı

Filistin devlet televizyonu: İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı Fahura Okulunu bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var.