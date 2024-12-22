Fidan ve Eş-Şara'dan mesaj: PKK/YPG temizlenecek

Suriye'nin başkenti Şam'da, ülkenin fiili lideri Ahmed eş- Şara ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin IŞİD ve PKK'dan temizleneceğini dile getirdi. Suriye'nin başkenti Şam'da, ülkenin fiili lideri konumunda bulunan, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Sizlere Türk halkının selamlarını getirdim. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, en iyi dileklerini getirdim. 14 sene boyunca, sevinciniz sevincimiz, üzüntünüz üzüntümüz oldu. Kardeşlik ve komşuluk hukuku bunu gerektiriyordu. Bugün Türkiye olarak, tarihin doğru tarafında yer almış olmanın mutluluğunu duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, " Suriye'nin geleceğini Suriye halkının belirleyeceğini" dile getiren Fidan, "Suriye'nin güvenli, özgür ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi sizlerin sayesinde mümkündür. Bugün Şam'dayım, çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin yanınızdadır" dedi.

"Suriye IŞİD ve PKK'dan temizlenecek"

Basın mensuplarının, Suriye'nin kuzeyindeki yapılarla ilgili bir sorusu üzerine Bakan Fidan, "Suriye halkının PKK/ Ypg ile mücadelesindeki kararlılığını gördüm. Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz. Toprak bütünlüğü tartışılamaz. PKK/YPG'ye Suriye"de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan temizlenecek" ifadesini kullandı. Hakan Fidan ayrıca, "PKK/YPG'nin Suriye'nin malını çaldığını" ve bu ülkeyi "işgal ettiğini" dile getirdi.

Daha önce Ebu Muhammed el-Colani ismi ile anılan ancak Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeniden asıl adını kullanmaya başlayan Ahmed eş-Şara da, konuyla ilgili olarak "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in hukuksuzluğu kabul edilemez"

Basın toplantısında, devrik lider Beşar Esad sonrası dönemde İsrail'in Suriye topraklarına yönelik operasyonlarını da eleştiren Fidan, "İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi" gerektiğini vurgulayarak "İsrail'in hukuksuzluğu kabul edilemez. İsrail'in mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine kesinlik müsamaha gösterilemez" dedi.

Suriye'de azınlıkların hakları

Bir gazetecinin, Suriye toplumunu oluşturan çeşitli dini ve etnik kökenli azınlıkların endişeleri ile ilgili sorusuna da yanıt veren Dışişleri Bakanı Fidan, "Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, hiçbir dini veya etnik grubun dışlanmadığı, kapsayıcı bir yönetim tesis edilmesi gerekmektedir. Herkesin barış içinde yaşadığı ve adaletin hakim olduğu bir ülke kurmak, yeni Suriye"nin en büyük başarısı ve geleceğinin teminatı olacaktır. Bu amaçları hayata geçirmek için, Suriye"de devletin tüm fonksiyonlarıyla ayağa kaldırılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Fidan, komşu ülke Suriye'de devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kapasite inşası alanında Türkiye'nin tecrübelerini aktarmaya hazır olduğunu belirterek "TİKA, Kızılay ve AFAD gibi kurumlarımızla ve özel şirketlerimizle, somut çalışmalara destek vermek istiyoruz. Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanımız tüm devlet kurumlarına talimat vermiştir" dedi.

Eş-Şara: Türkiye, Suriye halkının yanında durdu

Suriye'nin fiili lideri Ahmed eş-Şara ise "Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu" dediği konuşmasında, Hakan Fidan ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve Suriye'nin geleceğini görüştüklerini vurgulayarak iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini önemsediklerini aktardı.

Ahmed eş-Şara, bir soru üzerine ülkede bulunan tüm silahlı grupların feshedilerek ordu bünyesine katılacağını ve bunun için görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Reuters,DW / ET

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