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Elçin Sangu, 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında ifade verdi

Elçin Sangu, 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında ifade verdi
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Oyuncu Elçin Sangu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade verdi. Soruşturmada Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin gibi isimler de ifadeye çağrılmıştı.

Oyuncu Elçin Sangu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Yürütülen soruşturma devam ederken, oyuncu Elçin Sangu savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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