Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

Güncelleme:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan fenomen Mika Raun Can "Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı.

  • Sosyal medya ünlüsü Mika Raun Can, 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.
  • Mika Raun Can, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından gözaltına alındı.
  • Mika Raun Can, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olmuş ve son dönemde 'hamile' olduğunu iddia ettiği videolar paylaşmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, sosyal medya ünlüsü Mika Raun Can, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından gözaltına alındı.

MİKA RAUN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mika Raun Can 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

"HAMİLEYİM" PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olan Mika Raun Can, son dönemde "hamile" olduğunu iddia ettiği videolar paylaşıyordu. Garip paylaşımlarıyla tepki çeken Mika Raun Can'ın paylaşımlarının ardından birçok kullanıcı, içeriklerinin toplumu provoke edici ve kamu düzenini bozucu nitelikler taşıdığı gerekçeleriyle yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Fenomen Mika Raun Can tutuklandıMika Raun Can, efekt kullanarak kendisini hamile gibi gösterdiği videolar paylaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

erken çıkacaksa tutuklanmasaydi bu ceza herkese örnek olmalı bakalım ne olcak

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

