Yoğunluktan kaçtılar, yoğunluğa yakalandılar

Kurban Bayramı tatilinin ardından Karabük'teki Kemikli Rampaları'nda dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Ağır tonajlı araçların da trafiğe çıkmasıyla yoğunluk arttı, zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından Karabük'teki Kemikli Rampaları'nda dönüş yoğunluğu sürüyor. Yoğunluk nedeniyle yola çıkışlarını bir gün sonraya erteleyen sürücüler ile ağır tonajlı araç yasağının sona ermesinin ardından trafiğe çıkan kamyon, tır ve tankerler, güzergahtaki yoğunluğu artırdı.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan D-100 kara yolunun Kemikli Rampaları mevkisinde, bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

Bayram dönüşü nedeniyle oluşan yoğunluğa, trafik yoğunluğundan kaçınmak amacıyla yolculuklarını bir gün sonraya bırakan sürücülerin de eklenmesiyle araç sayısı daha da arttı. Ağır tonajlı araçlara yönelik uygulanan trafik kısıtlamasının sona ermesinin ardından kamyon, tır ve tankerlerin de güzergahta seyretmeye başlaması yoğunluğu artıran etkenler arasında yer aldı.

Trafiğin yer yer dur-kalk şeklinde ilerlediği Kemikli Rampaları'nda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, ulaşım yavaş da olsa sürdü.

Kemikli Rampaları'ndaki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları dikkat çekerken, trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve hız limitlerine riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - KARABÜK

