Montella'dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya maçı öncesinde konuşarak Dünya Kupası için son kadroyu belirlediği anlarda duygusal ve zorlu bir süreç yaşadıklarını belirtti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
''ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ''
Karşılaşmanın önemine değinen Montella, "Aslında çok önemli bir maç. Bir ülkeyi temsil ediyorsunuz, o yüzden bizde hazırlık maçı diye bir kavram yok. Burada, kulübünde daha az süre alan futbolcularımızı da değerlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda ufak tefek sakatlık geçiren oyuncularımızı da korumak istiyoruz. Bütün futbolcularımızı değerlendirmek istiyoruz. Bugün de farklı bir 11 görebilirsiniz."
''BENİM İÇİN ÇOK ZOR BİR GÜNDÜ''
Dünya Kupası kadrosuna ilişkin de konuşan İtalyan teknik adam, son listenin maç bitmeden açıklanacağını belirterek, "Maç bitmeden Dünya Kupası kadrosu verilmiş olacak. Son listeyi vermiş olacağız. Herkes gelmeyi hak ediyor açıkçası. O yüzden benim için çok zor bir gündü. Üzüntü yaşadığımız bir gündü. Son kararlarımı verirken duygusallık yaşıyorum. Futbolcu için de zor oluyor. Futbolcuyken benim de başıma gelmişti. Tabii ki de vereceğimiz karar, Milli Takımımızın en iyisi için. Biliyorsunuz ki saygılı olmamız gerekiyor. Futbolcularımız da zaten son derece profesyoneller, bu bilince sahipler. Bizim de sorumluluklarımızın olduğu bir görevdi. O yüzden de üzücü ve yorucu bir gündü." ifadelerini kullandı.