Fatma'yı öldürüp gömen sanığa müebbet hapis; istediği indirim yapılmadı

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - SİVAS'ın Gürün ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Fatma Öz'ü (44) öldürdükten sonra kullanılmayan mermer ocağı sahasına gömen tutuklu sanık Bahri Maraşlı (42) müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik ve pişmanlık indirimi isteyen sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Gürün ilçesinde yalnız yaşayan Fatma Öz, 20 Nisan 2021 tarihinde ortadan kayboldu. Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan ailesinin, kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İlçede fırın işleten Bahri Maraşlı ile ilişkisi olduğu öne sürülen Fatma Öz'ün son görüldüğü yerler incelendi, telefon numarasından teknik takip yapıldı. Ailesi, Fatma Öz'ün bulunması için bir televizyon programına çıktı. Öz ile ilişkisi bulunduğu ileri sürülen Bahri Maraşlı da programa katıldı. Çelişkili bilgiler veren Bahri Maraşlı, 25 Mayıs 2021'de Gürün İlçe Devlet Hastanesi önünde silahla intihara kalkıştı. Maraşlı, hastanede tedavisi sırasında Fatma Öz'ü tabancayla öldürdüğünü ve ilçeye bağlı Kavak köyü yakınlarındaki eski mermer ocağı sahasına gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Maraşlı'nın ifadesi doğrultusunda bölgede yaptığı aramada, Fatma Öz'ün üzeri taşlarla kapatılmış cesedini buldu. Yapılan otopsinin ardından Öz'ün cenazesi ailesine teslim edilerek defnedildi. Bahri Maraşlı ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Maraşlı hakkında TCK'nın 81'inci maddesi kapsamında kasten öldürme suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddia makamının talebi sonrası mahkeme heyeti duruşmaya 5 dakika ara verdi. Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Bahri Maraşlı'yı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim yapılmadı.