İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Fatih Vatan Caddesi'nde yol çöktü. Çukura düşmemek için manevra yaparken kontrolden çıkan taksi ters döndü. Kazada yaralanan 62 yaşındaki taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.
- İstanbul Fatih'te sağanak yağış nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çökme meydana geldi.
- Çökme nedeniyle manevra yaparken kontrolden çıkan bir taksi ters döndü ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
- Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir otomobil sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı ve sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul'u sağanak vurdu. Fatih'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çökme meydana geldi.
TAKSİ TERS DÖNDÜ
Oluşan çukura düşmemek için manevra yaparken kontrolden çıkan A.Y. (62) idaresindeki 34 TKH 16 plakalı taksi ters döndü. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla otomobilin içerisinden çıkarılan taksici A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Çökmenin meydana geldiği cadde üzerinde başka kazaların olmaması için ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.
OTOMOBİL MAHSUR KALDI
Öte yandan, Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir otomobil sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı. Otomobiliyle suyun içerisinde bekleyen sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.