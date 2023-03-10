Falezlerde yarık oluşan kaya üzerine 'ev'

ANTALYA'da falezlerdeki bazı binalara sonradan yapılan eklentilerin demirle kayalıklara sabitlenmeye çalışıldığı, çatlama nedeniyle yarık oluşan kayanın üzerindeki evin bir bölümünde kayma olduğu ve balkonun çatladığı görüldü.

ANTALYA'da falezlerdeki bazı binalara sonradan yapılan eklentilerin demirle kayalıklara sabitlenmeye çalışıldığı, çatlama nedeniyle yarık oluşan kayanın üzerindeki evin bir bölümünde kayma olduğu ve balkonun çatladığı görüldü. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, "Falezlerin bazı bölümlerinde kayma, çatlama mevcut. İnsanlar falezin üzerindeki yapıların riskli olduğu yönünde endişeye kapılıyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarda ruhsatlandırma, yapı denetimi ve işçilikteki aksaklıkların fark edilmesinin ardından farklı illerde yaşayan kişiler de oturdukları binanın depreme dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Bu süreçte; Antalya'da falezler üzerinde yer alan yapıların dayanıklılığı merak konusu oldu. Yapı stokunun araştırılıp, riskli yapıların güçlendirilmesi veya yıkılması için çalışmalara başlanan kentte, falezler üzerinde denize yakın binalardan bazıları görünümü ile endişe uyandırdı.

"Antalya'da falez bölgesinde ciddi yapılaşma söz konusu. Falezlerin bazı bölümlerinde kayma, çatlama mevcut. İnsanlar falezin üzerindeki yapıların riskli olduğu yönünde endişeye kapılıyor. Bu yapıların net durumunu bilmiyoruz. Ancak falezlerin üzerinde sonradan yapılmış ilave, eklenti yapılar var. Bunlar kaçak olarak eklenmiş, muhtemelen imar barışından faydalanmış bölümler var. Bu bölümleri görenlerde, falezlerde küçük kutu profil, uydurma çelik konstrüksiyon üzerinde binalar taşınıyormuş gibi algı var. Yapının küçük kutu profil üzerinde mühendislik hizmeti alınmadan ilave konstrüksiyonlar ile ayakta kalması ya da güçlendirilmesi mümkün değil. Falezlerdeki çarpık kentleşme ve yapıları görenler, 'Binalar böyle mi güçlendirildi, bunlarla mı ayakta kalıyor?' algısına kapılıyor. Bu yapılar, mühendislik hizmeti alınmadan, sonradan kaçak yapılmış bölümler."