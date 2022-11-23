Fahiş fiyata karşı 'kar sınırı' önerisi

TEMEL gıda ve temizlik ürünlerinde fahiş fiyat uyguladığı ve stokçuluk yaptığı belirlenen zincir marketler ile işletmelere uygulanan para cezaları çözüm getirmeyince, farklı tedbirler gündeme gelmeye başladı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, çözümün, para, hapis cezası ya da kapatma cezası ile olmayacağını, yasal düzenleme ile olabileceğini söyledi. Çakar, "Yasal düzenleme ile maliyet fiyatı üzerine en fazla yüzde 10 kar sınırı getirilmeli" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nca, temel gıda ve temizlik ürünlerinde fahiş fiyat uyguladığı ve stokçuluk yaptığı belirlenen zincir marketler ve işletmelere bu yılın ilk 10 ayında toplam 9 milyon 403 bin TL para cezası verildi. Pandemiden bu yana ise fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56 milyon 602 bin 168 TL idari para cezası uygulandı. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucu uygulanan cezalara rağmen fiyatlarda düşüş olmayınca, farklı tedbirler konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada kontrollerin çok daha farklı uygulamalarla devam edeceğini, kabine toplantısında buna ilişkin atılacak adımların masaya yatırılacağını söyledi. Erdoğan, "Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım" dedi.

Çakar, fahiş fiyat uygulayan işletmelerin kapatılmasının çözüm olmadığını vurgulayarak, "Ceza çözüm değil, kapatılması çözüm değil. Kamu müdahale etmediği sürece çözüm olmaz. KİT'ler tüketiciye çok ucuz fiyata gıda satıyordu, geniş dağıtım ağları vardı. Cezaları ağırlaştırmak çözüm değil, sistemin tamamen ortadan kaldırılması lazım. Kabine toplantısında bunun konuşulması gerekiyor. KİT'lerin kamusallaştırılması, yeni KİT'lerin kurulması, gıda ürünlerinin tüketiciye bizzat dağıtılması şeklinde çözüm önerileri konuşulmalı. Üretim, tüketim, dağıtım fiyat politikalarını devletin belirlemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Turhan Çakar ile röportaj

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Haber- Kamera: Şaduman UNUTMAZ- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,