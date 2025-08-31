Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da, Yeşilpınar Mahallesi'nde silahla vurulan 20 yaşındaki Nesimi Acar hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Eyüpsultan'da, silahla vurularak ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilpınar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir gencin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, kimliği tespit edilen Nesimi Acar'ın (20) sokakta silahla vurulduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerince Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
