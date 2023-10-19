Evlenecek gençlerin yüzü gülecek! Faizsiz evlilik kredisinde taslak masada! İlk 2 yıl ödeme yok

Evlilik hayali kuran gençlerin beklediği faizsiz evlilik kredisinde detaylar belli oldu. Evlenirken ihtiyaçlarını gidermek isteyenlere devlet desteği gelecek. Sıfır faizli evlilik kredisiyle gençler rahat bir nefes alacak. Kredi alındıktan sonraki 2 yıl geri ödemesiz olacak. 5 yıl vadeyle ödeme yapılacak. Pilot proje ilk olarak deprem bölgesinde uygulanacak.

Evlilik hazırlığı yapan ve nakit paraya ihtiyaç duyan gençlere kredi desteğinde detaylar netleşiyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak destekle gençler 150 bin liralık faizsiz kredi alabilecek. İlk 2 yıl ödemesiz kredide 5 yıl geri ödeme planlanıyor.

Evlenme hazırlığında olan çiftlere destek amacıyla faizsiz kredi verilecek. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer alan vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verilmesi planlanan kredinin taslak metni hazırlandı. Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TMM gündemine taşınması bekleniyor.

İLK 2 YIL ÖDEMESİZ OLACAK

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, yeni evlenecek gençler 150 bin liraya kadar faizsiz kredi alabilecek. Kredinin ilk 2 yılı ödemesiz olacak. 5 yılda geri ödeme imkanı sağlanacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında hizmet verecek fon ile destek verilecek. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü fona aktarılacak, ihtiyaç duyulduğu takdirde pay yükseltilecek.

DEPREM BÖLGESİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Evlilik kredisi yasalaştıktan sonra deprem bölgesine öncelik verilecek. Depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'nın yanı sıra yıkımın fazla olduğu ilçelerdeki kişiler alabilecek.

Sıfır faizli evlilik kredisi kademe kademe Türkiye geneline yaygınlaşacak. Kredinin tavanı ilk olarak 150 bin lira olacak. Bu miktarın her yıl belirlenen sınıra göre artacağı düşünülüyor.

Desteklerden faydalanacak kişilere yaş sınırı uygulanacağı tahmin ediliyor. İlk kez ve yeni evlenecek genç kişileri kapsaması bekleniyor.

Başvuruların e-Devlet kapısından alınması planlanıyor. Kredinin ayrıntıları Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile netleşecek.

PROJE TAMAMLANDI

26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

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