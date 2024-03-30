Evdeki Tadilat Sırasında Duvar Yıkıldı, Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evdeki tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti.

Çenedağ Mahallesi Kırman Sokak'ta kullanılmayan evin tadilatını yapan dedesine yardım eden Muhammed Enes Kahya (14), aniden yıkılan duvarın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.