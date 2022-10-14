Ev arkadaşlarını öldürmeden önce cesedi atacakları yer için keşif yapmışlar

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ev arkadaşları Selçuk Duman'ı (43) boğarak öldürdükten sonra cesedini Bursa'nın Gemlik ilçesinde dere yatağına atan Ender Anıl Karagöz (42), kardeşi Eren Karagöz (33) ve Orhan Bilgin (38) hakkında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu 3 sanık için 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Duman'ı kaçırılıp, öldürüldü gibi göstermek istedikleri belirtilen sanıkların, cinayetten önce cesedi atacakları yeri belirlemek için keşif yaptıkları da ortaya çıktı.

Kocaeli Karamürsel'de yaşayan tersane işçisi Selçuk Duman'dan haber alamayan ailesi, geçen yıl 7 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Duman'ın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yönde genişletti. Tersane işçisinin ev arkadaşları olan Ender Anıl Karagöz, kardeşi Eren Karagöz ve Orhan Bilgin takibe alındı. Polis ekiplerinin takibi sırasında 3 şüphelinin, ellerindeki altın sikkeleri satarak tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi. Araştırmalarını tamamlayan ekipler, 22 Ekim'de Zonguldak ve Kırıkkale ile Kocaeli'nin Karamürsel ve Gebze ilçelerinde eş zamanlı operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı. Gebze'deki operasyonda şüpheliler, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 20'den fazla altın sikke ele geçirildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, ele geçirilen tarihi eserler de Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İddianamede, Karagöz kardeşlerin babaları hasta olduğu için paraya ihtiyaçları olduğu, çevrelerindekilerden borç istedikleri, Selçuk Duman'ı da ailesinden kalan parayı almak için öldürdükleri bilgisi yer aldı. Sanıkların 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanmalarının istendiği iddianame, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ender Anıl Karagöz, Eren Karagöz ve Orhan Bilgin, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.