Eşsiz Mısır konseptiyle dizayn edilmiş, Türkiye'nin en büyük güzellik ve yaşam merkezi İsis Life Club Ankara'da açıldı

Güzellik ve bakım hizmetleri sunan bir yaşam merkezi olan İsis Life Club, Ankara'da açıldı. Antik Mısır konseptinde tasarlanan merkez, müşterilerine bir güzellik merkezinden çok daha fazlasını sunmayı amaçlıyor.

Güzellik ve bakım hizmetleri sunan bir yaşam merkezi olan İsis Life Club, Ankara'da hizmete girdi. Merkez Antik Mısır kopseptinde tasarlanırken, müşterilerine bir güzellik merkezinden çok daha fazlasını sunmayı amaçlıyor.

İSİS LIFE CLUB

İSİS Life Club, güzellik ve bakım hizmetleri sunan bir yaşam merkezidir. Antik Mısır konseptinde tasarlanmış olan güzellik merkezi, müşterilerine sadece bir güzellik merkezinden çok daha fazlasını sunmayı hedeflemektedir. İSİS Life Club, güzellik bakımlarının yanı sıra hoş sohbet, dinlenme ve eğlence imkanlarıyla da dolu bir deneyim sunmaktadır.

Bu merkezde, müşterilerin tüm saç ve cilt bakım ihtiyaçları profesyonel bir şekilde karşılanmaktadır. Uzman kadrosuyla tırnak bakımı, protez tırnak, cilt bakımı, lazer epilasyon, ağda, gelin hizmetleri, cilt yenileme, masaj ve bölgesel inceltme gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır. İSİS Life Club, son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli uzmanlarla donatılmış olduğundan müşterilerine kaliteli ve "mistik" bir deneyim sunmaktadır. Gelin bu güzellik merkezini biraz da kendi perspektiflerinden tanıyalım.

BİZ KİMİZ?

İSİS Life Club olarak; Antik Mısır'ın büyüleyici atmosferini günümüze taşıyan bir güzellik merkeziyiz. Merkezimizin duvarlarına işlenmiş Antik Mısır motifleri, müşterilerimize "alışılagelmedik bir deneyim" sunmaktadır. Müşterilerimize en üst düzeyde ve bir o kadar eğlenceli hizmet sunmak için son teknoloji ekipmanlarla donatılmış salonlarımızda, tüm saç ve cilt bakım hizmetlerini sunuyoruz. Uzman kadromuz, güzellik trendlerini yakından takip ederek, size en son yenilikleri sunmaktan mutluluk duyuyor. Ayrıca, kurucumuz Hakan Kol liderliğindeki İSİS Life Club, sektördeki öncü konumunu da sürdürmektedir. Bu doğrultuda, Almanya'da yeni şubemizi açacak olmanın heyecanını da sizlerle paylaşmak isteriz.

İSİS Life Club'u diğer güzellik merkezlerinden farklı kılan şey, sunduğu deneyimdir. Merkez, müşterilerine sadece bakım hizmetlerini değil, aynı zamanda hoş sohbet, dinlenme ve eğlence imkanlarını da sunarak farklı bir atmosfer yaratmaktadır. Antik Mısır yazılı duvarlar, merkezin konseptini tamamlarken, dinlenme alanları ve keyifli müzikler eşliğinde müşterilerin rahatlama ve huzur bulmasını sağlamaktadır.

HİZMETLERİMİZ NELER?

İSİS Life Club olarak geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktayız. Tırnak bakımı, cilt bakımı, lazer epilasyon, ağda, gelin hizmetleri, cilt yenileme, protez tırnak, masaj ve bölgesel inceltme gibi birçok farklı hizmeti sizlerle buluşturuyoruz. Tırnak bakımında uzman maniküristlerimiz, ellerinizi şıklıkla buluştururken cilt bakımı hizmetimizle cildinizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Ayrıca son teknoloji lazer epilasyon sistemimizle kalıcı ve etkili sonuçlar elde etmenizi sağlıyoruz. Gelin hizmetlerimizle ise özel günlerinizde Kleopatra kadar alımlı ve güzel olmanızı sağlıyoruz. Masaj ve bölgesel inceltme hizmetlerimizle de bedeninizi ve ruhunuzu yenileyerek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyoruz.

Yukarıda yer verdiğimiz protez tırnak ve benzeri hizmetlere ek olarak, kuaför merkezimizde saç bakım hizmetleri de sunmaktayız. Bu sayede cilt bakımında olduğu gibi saç bakımında da VIP hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

İSİS Life Club olarak sunduğumuz tüm bu hizmetler, kişiye özeldir. Çünkü her insan cildinin ve saçının ihtiyacı özeldir. Bu özel ihtiyaçları tespit ediyor ve buna göre VIP bakım deneyimi sunuyoruz. Merkezimizde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bakım ve güzellik hizmetleri sunulmaktadır. Üstelik bu hizmetler, Antik Mısır atmosferinde eğlenceli ve bir o kadar heyecan verici bir deneyime yolculuk yapmanızı sağlamaktadır. Yani İSİS Life Club ile bakım yaptırırken antik bir dünyaya "merhaba" diyebilirsiniz.

NEDEN İSİS LIFE CLUB

İSİS Life Club, sadece bir güzellik merkezi olmanın ötesine geçerek bir yaşam merkezi olma vizyonuyla hareket etmektedir. Bu nedenle cilt ve saç bakımı kadar eğlenceli bir deneyim yaşamanızı da arzuluyoruz. Tam bu noktada İSİS Life Club olarak, bakım hizmetlerinin yanı sıra hoş sohbet ve eğlenceli bir konsept deneyimi sunmaktayız. Merkezimizde bulunan dinlenme alanlarında müzik eşliğinde keyifli vakit geçirebilir, içeceğinizi yudumlayarak rahatlama sağlayabilirsiniz.

İSİS Life Club olarak bir diğer ayrıcalığımız ise hijyen ve temizliğe verdiğimiz önemdir. İçerisinde bulunduğunuz salonların havasını, gelişmiş ısıtma ve soğutma sistemlerimiz sayesinde saatte 7 kez değiştiriyoruz. Bu sayede ortamda her zaman taze bir hava oluşmasını sağlıyoruz. Ayrıca merkezimizin duvarlarında bulunan Antik Mısır yazılı motifler, güzelliğin yanı sıra bir estetik deneyim sunarak atmosferi tamamlamaktadır. Böylece, şehrin stresinden ve karmaşasından uzaklaşarak binlerce yıllık bir "güzellik macerasına" atılabilirsiniz.

İSİS Life Club olarak amacımız, müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunarken onları rahatlatmak ve huzur dolu bir deneyim yaşatmaktır. Antik Mısır konseptindeki güzellik merkezi içerisinde, güler yüzlü personelimizle birlikte sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. İSİS Life Club'a gelerek güzelliğinizi ve yaşam enerjinizi yeniden keşfedebilirsiniz.