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Buzsuz içeceğe ek ücret isteğine Bakanlık inceleme başlattı

Buzsuz içeceğe ek ücret isteğine Bakanlık inceleme başlattı
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Sosyal medyada büyük tepki çeken "buzsuz içeceğe ek ücret" uygulaması Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Antalya'daki bir işletmenin, içeceğinde buz istemeyen müşterilerden 20 lira fark talep ettiğinin ortaya çıkmasının ardından denetim ekipleri inceleme başlattı. Bakanlık, tüketici haklarını ihlal eden uygulamalara karşı gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

  • Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir AVM'de faaliyet gösteren işletme, buz istemeyen müşterilerden 20 lira ek ücret talep etti.
  • Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan uygulama sonrası inceleme başlattı.
  • Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, 2 Haziran 2026'da işletmede denetim gerçekleştirdi ve idari süreç başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir AVM'de faaliyet gösteren işletmenin, buz istemeyen müşterilerden 20 lira ek ücret talep etmesi tartışma yarattı. Sosyal medyada gündem olan uygulama sonrası Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.

"DAHA FAZLA ÜRÜN KULLANILIYOR" SAVUNMASI

İşletme, buz kullanılmadığında içeceğin hacmini doldurmak için daha fazla ürün kullanıldığını belirterek fiyat farkını bu gerekçeyle uyguladıklarını açıkladı. Ancak işletmenin bu savunması tüketiciler arasında tepkiye neden oldu.

DENETİM EKİPLERİ İŞLETMEYE GİTTİ

Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'nün, ilçe zabıta ekipleriyle koordineli şekilde işletmede denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

BAKANLIK: İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işletmeyle ilgili gerekli incelemelerin yapıldığını duyurdu.

Kaplan açıklamasında, vatandaşlardan gelen bildirimler üzerine 2 Haziran 2026 tarihinde denetim gerçekleştirildiğini, tespit edilen hususlarla ilgili idari sürecin başlatıldığını ve mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin uygulanacağını ifade etti.

Kaplan açıklamasında, "Vatandaşlarımızdan gelen bildirim ve şikâyetler üzerine; Antalya ilimizde Alanyum AVM içerisinde faaliyet gösteren işletmede, 02.06.2026 tarihinde, Antalya İl Müdürlüğümüz tarafından, İlçe Zabıta ekipleriyle koordineli şekilde gerekli denetimler gerçekleştirilmiş, tespit edilen hususlara ilişkin idari süreç başlatılarak mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler tesis edilmiştir.

Tüketicilerimizin haklarının korumak için 81 ilimizde sahadayız." dedi. 

KARAR SORUŞTURMA SONUNDA NETLEŞECEK

Yürütülen incelemenin ardından, işletmenin buzsuz içeceklere uyguladığı ek ücretlendirme yönteminin tüketici mevzuatına aykırı olup olmadığı değerlendirilecek. Soruşturma sonucuna göre işletmeye idari yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı netlik kazanacak.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

1 milyondan aşağı ceza kabul değildir.

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Haber YorumlarıOBEN İNAN:

fiyatını 20 tl pahalı yapıp, buzlu içeceklerde içecek miktarının azalması nedeniyle 20 tl indirim uyguluyoruz deseydi helal olsun dürüst satıcı der alkışlardık

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