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İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim

İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, başkanlığa seçilmesi halinde takımdan ayrılmayı kafaya koyan Jayden Oosterwolde'ye izin vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, takımdaki geleceği merak konusu olan Jayden Oosterwolde ile ilgili kararını verdiği öğrenildi.

AYRILIK KARARINA ONAY

Edinilen bilgilere göre; Fenerbahçe’de gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken ve yeni sezonda takımdan ayrılmayı kafasına koyan Jayden Oosterwolde’ye Aziz Yıldırım cephesinden vize çıktı. Aziz Yıldırım’ın, başkanlığa seçilmesi halinde, kulüpte kalmaya ikna edilemeyen veya kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen oyuncuların önünü tıkamayacağı belirtildi. 

''KİMSEYİ ZORLA TAKIMDA TUTMAYACAĞIZ''

Yıldırım'ın kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmelerde, "Fenerbahçe aidiyeti taşımayan ve gitmek isteyen hiç kimseyi zorla takımda tutmayacağız" fikrini benimsediği ve Hollandalı sol bekin transferine makul bir bonservis bedeli karşılığında izin vereceği ifade edildi.

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