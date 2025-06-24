Espiye Muhtarlarına Kültür Gezisi Düzenlendi

Espiye Muhtarlarına Kültür Gezisi Düzenlendi
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Giresun'un Espiye ilçesindeki muhtarlar, düzenlenen kültür gezisi ile Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Giresun'un Espiye ilçesindeki muhtarlara yönelik kültür gezisi organize edildi.

Espiye Belediyesi ve Espiye Muhtarlar Derneği iş birliğinde düzenlenen gezide mahalle ve köy muhtarları Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Dernek Başkanı Turgut Çelik, Belediye Başkanı Erol Karadere'ye gezi için muhtarlar adına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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