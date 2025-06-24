Espiye Muhtarlarına Kültür Gezisi Düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesindeki muhtarlara yönelik kültür gezisi organize edildi.

Espiye Belediyesi ve Espiye Muhtarlar Derneği iş birliğinde düzenlenen gezide mahalle ve köy muhtarları Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Dernek Başkanı Turgut Çelik, Belediye Başkanı Erol Karadere'ye gezi için muhtarlar adına teşekkür etti.