Heykel sanatçısının metalden yaptığı Formula 1 aracına İngiltere'den teklif

Eskişehir'de metal heykel sanatçısı Taylan Türkmen, yaklaşık 5,5 aylık çalışmanın ardından Formula 1 aracıyla benzer ölçülere sahip araç tasarladı.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden 2016'da mezun olan Türkmen, eğitiminin ardından bir arkadaşının atölyesine yaptığı ziyaretlerde heykel sanatıyla tanıştı.

Kariyerini profesyonel olarak heykel sanatçılığı alanında sürdüren Türkmen, ilk heykellerini atık parçalarla yaptı.

Kariyerinin ilk 3 yılında eserlerinde tek bir konu üzerinde çalışan Türkmen, kalabalık kent yaşamının birey üzerindeki baskısını ütopik mekan kurgularıyla anlattı.

Tel, sac ve kaynak teknikleriyle geliştirdiği kendine özgü üretimiyle 150'nin üzerinde esere imza atan sanatçı, çalışmalarını Katar ve Almanya'daki sergilerde sanatseverlerle buluşturdu.

Eserleriyle savunma sanayisinden özel şirketlere kadar geniş bir koleksiyoner kitlesine ulaşan Türkmen, son olarak yaklaşık 5,5 aylık çalışmanın ardından Formula 1 aracıyla benzer ölçülere sahip 450 kilogram ağırlığında araç tasarladı.

Sanatçının yaptığı araç, İngiltere'nin Silverstone Pisti'nde 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde sergilenme teklifi aldı.

"Birçok firmayla çalıştım"

Taylan Türkmen, AA muhabirine, heykelleri için doğadan bulduğu materyalleri müdahale etmeden kullandığını söyledi.

Tasarladığı şekle göre bir araştırma yapıp önce depolama ve taşıma alanı oluşturduğunu belirten Türkmen, "Sonra kurguladığım figüre ya da heykele göre bunları eserin üzerinde değerlendirip yerleştiriyorum." dedi.

Türkmen, eserlerinin yüzde 80'inin kendi fikirlerinden oluştuğunu anlatarak, "Diğer bir tarafı da endüstriyel malzemeyle çalıştığım için büyük şirketler tarafından daha çok talep görüyor. Birçok firmayla çalıştım. Şimdi de sözleşmesini yaptığımız, çalışacağım firmalar var. Konuşup anlaştığımız firmalar var. Hepsi bir zaman zarfında ilerleyecek, onların da teslimini yapacağım." ifadesini kullandı.

Türkmen, "Art Cars Series" kapsamında yaptığı Formula 1 aracına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Normal bir araç boyutlarında, 5 metre 20 santimetre boy, 1 metre 85 santimetre en ve 1 metre 35 santimetre yüksekliğinde. Yaklaşık 5,5 ayda bitirdim. Tabii ki biraz dinamikleri üzerinde oynadım. Var olan bir Formula 1 aracı değil aslında. Herhangi bir rol modeli de yok. Sadece boyutlarını ve tekerleklerini baz aldım. Boyutlandırma yaptıktan sonra tek tek örüp, sonra kaynaklayıp, temizleyip, en son verniğini atarak bitirdim. 2025'te başladım, 2026'da bitti. Bu seride 3 tane olacak. Daha sonra da yine otomobil üzerinden bu seri devam edecek. Üçer üçer ayıracağım."

Eserini sosyal medya hesabından paylaştıktan iki gün sonra İngiltere'nin Silverstone Pisti'nde 5 Temmuz'da yapılacak Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde sergilenmesi için teklif aldığını belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Üzerinde halen konuşuyoruz, netleşen bir şey yok. Bu savaş durumlarından dolayı da biraz muallakta kaldı. Onun haricinde Türkiye'deki en büyük çağdaş sanat fuarı, Contemporary İstanbul'a gidecek. Eylül ayında Tersane İstanbul'da yapılıyor. Eylül sonlarına doğru izleyiciler orada görebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle de bir görüşmemiz oldu. Formula 1'in 2027 sezonunda İstanbul Park'ta gerçekleşecek yarışında bu eser olmasa bile, arkasından başka bir eser daha yapacağım, ikisinden biri sergilenecek."