Eskişehir'deki orman yangınında şehit olanlar için anma etkinliği düzenlendi

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 23 Temmuz'da Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangında şehit olan 5 gönüllüsü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli 5 işçi için anma töreni düzenledi.

Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Türk Tarih Müzesi ve Parkı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan ev sahipliği yaptı.

Tören, yangında şehit olan AKUT gönüllüleri Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız ile orman işçileri Enes Kızılyel, Eyüp Dereli, Hilmi Şahin, Sercan Ütni ve Tolunay Kocaman ile bütün şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

Törene, Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, AKUT ekipleri ve şehit aileleri katıldı.

"Şehitlerimiz için bir 'Şehitler Ormanı' yapabiliriz"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, AKUT gönüllülerinin hiçbir zorunluluk olmadan yalnızca vatan sevgisiyle hareket ettiklerini belirtti.

Yavaş, "Ailelerin dayanması çok zor. Bizlere de düşen onları unutturmamak ve bu olaylardan ders almak. Daha iyi, daha mükemmel, kimsenin hayatı tehlikeye atmadan neler yapabiliriz? Bunlardan ders alıp daha mükemmel bir şekilde yapmak zorundayız." dedi.

Şehitlerin isimlerinin yaşatılması için öneride bulunan Yavaş, "Çok sayıda isim verecek yerimiz mevcut. Bu bütün şehitlerimiz için bir 'Şehitler Ormanı' yapabiliriz. Ayrıca aileler isterse evlerinin yakınındaki park, cadde ve sokaklara ya da kentin başka bir merkezine de isimlerini verip oraya kare kod koyarak, hayat hikayelerini de gelenlerin okuyabileceği, onlara dua edebileceği şekilde bir düzenleme de yapabiliriz. Maalesef elimizden gelen bu, bolca dua etmek. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Dayanışma ruhunu ve vatan sevgilerini yaşatacağımıza söz veriyoruz"

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan da, şehitlerin cesaret ve fedakarlıklarının asla unutulmayacağını söyledi.

Şehitlerin sadece birer isim değil, cesaretin, fedakarlığın ve insanlık onurunun sembolleri olduğunu belirten Doğan, "Onlar, hiçbir karşılık beklemeden, sadece yardım etmek için yola çıkan, bu ülkenin en kıymetli evlatlarıdır. Doğayı ve vatanı korumak için hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Dayanışma ruhunu, canlı hayatına duydukları sonsuz saygıyı ve vatan sevgilerini yaşatacağımıza AKUT ailesi adına söz veriyoruz." diye konuştu.

AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ise, fedakar insanların hiçbir zaman unutulmadığını ve unutulmayacağını vurgulayarak, "Yeşil vatanımız için canlarını hiçe sayarak şehit olan gönüllülerimiz ve kamu çalışanlarımız daima hatırlanacak. Hepsini rahmetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Şehit aileleri hatıralarını paylaştı

Törende şehitlerin aileleri ve çalışma arkadaşları da konuşma yaptı.

Şehit Alperen Özcan'ın annesi Yasemin Özcan, "Biz onları yangında kaybettik ama içimizde hiç sönmeyecek bir yangınla yaşamaya çalışıyoruz." dedi.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten Özcan, onunla yaşadığı güzel anılarını da anlattı.

Şehit İlker Onarıcı'nın kızı Rüzgar Onarıcı da, babasının çocuklara spor sevgisi aşılamak için boş vakitlerinde gönüllü dersler verdiğini ve sadece insanlara değil, tüm canlılara sevgi ve merhametle yaklaştığını söyledi.

Onarıcı, "Benim babam şehit olan gönüllerin arasında yaşça en büyük olan kişiydi. İnanıyorum ki Alperen, Enes, Eren ve Muharrem abilerime de babalık yapacaktır. Sevgili abilerim, babam da sizlere emanettir. Vatanımıza ve milletimize katkılarınızdan dolayı hepinizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.