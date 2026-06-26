Myanmar'da 50 tondan fazla narkotik madde imha edildi

Myanmar'da 50 tonun üzerinde uyuşturucu madde güvenlik güçlerince yakılarak imha edildi.

Yerel polis yetkilileri, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"nde, narkotik maddelerin imha sürecini tamamladı.

Ülkede düzenlenen operasyonlarda el konulan, 50 tondan fazla uyuşturucu madde ekiplerce yakılarak imha edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 1987'de uyuşturucusuz toplum hedefine ulaşmak, uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla aldığı kararla 26 Haziran, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlendi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2023'te cunta yönetimi altındaki Myanmar'ın, Afganistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük afyon üreticisi olduğunu açıklamıştı.