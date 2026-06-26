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Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı Haber Videosunu İzle
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
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Tekirdağ'da bir kadın, iş yerinde kocasını silahla öldürmeye çalıştı. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine saldırı başarısız oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'da bir kadın, iş yerinde kocasına silahla ateş etmeye çalıştı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırı başarısız olurken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İŞ YERİNDE DEHŞET ANLARI

Tekirdağ'da meydana gelen olayda, bir kadın iş yerinde bulunan eşine silahla ateş etmeye çalıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının elindeki silahı eşine doğrulttuğu ve tetiği çekmeye çalıştığı görüldü.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Kadının saldırı girişimi, silahın tutukluk yapması nedeniyle başarısız oldu. Görüntülerde, yaşanan kısa süreli panik sırasında çevrede bulunan kişilerin olayı film gibi izledikleri anlar yer aldı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Silah kullanıyorsun sorusuna yüzde yüz yerli film. Silahı almından çıkarmış nemlenince tutukluluk etmiş

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