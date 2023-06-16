Eskişehir'de Üçüncü Siyanürlü Atık Havuzu Projesine Karşı Çıkılıyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'e üçüncü siyanürlü atık havuzu yapılması projesine karşı çıktı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde siyanürlü üçüncü atık depolama tesisi yapılması için proje başlattı. Proje kapsamında, mevcut maden atık depolama hacmi arttırılarak, atıkların depolanması için 5 milyon 519 bin metreküp kapasiteye sahip yeni bir Maden Atık Depolama Tesisi (MADT-3) yapılması planlanıyor. Proje kapsamındaki 2 bin 700 bin ton cevher Çanakkale, Karapınar İlçesinde yer alan Koza Altın İşletmelerine ait Altın ve Gümüş Madeninden Eskişehir'e taşınacak.

Eskişehir'e üçüncü siyanürlü atık havuzu yapılması projesine karşı çıkan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Daha önce salgın döneminde insanlar evlerindeyken apar topar bunu yaptılar. Şimdi ikincisinin tam 3 katı 5 milyon 519 bin metreküp kapasiteye sahip yeni bir siyanürlü dev atık barajı yapmak için harekete geçildi. Proje hayata geçerse Çanakkale'den de getirilecek cevher Kaymaz'da işlenecek, zehri bu havuzda birikecek. Yurttaşlarını, temiz havasını, suyunu koruması gereken devlet, zehirlemek için ısrar ediyor. Yaşam alanlarının dibine devasa büyüklükteki yeni bir atık göleti, zehir barajı istemiyoruz. Eskişehirliler mücadelemizi sürdüreceğiz, buna direneceğiz" dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde siyanürlü üçüncü atık depolama tesisi yapılması için proje başlattı. Projenin ÇED raporunun son şeklinin verildiğini duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, siyanürlü göletin yapılacağı bölgedeki mahalle muhtarları ve halka itirazlar için duyuruya çıktı. 9 Haziran'da askıya çıkan duyuruda bölge halkına itiraz için 10 gün süre verildi. Proje kapsamında, mevcut maden atık depolama hacmi arttırılarak, atıkların depolanması için 5 milyon 519 bin metreküp kapasiteye sahip yeni bir Maden Atık Depolama Tesisi (MADT-3) yapılması planlanıyor. Projenin kapsamında ayrıca, 2 bin 700 ton cevherin işlenmesi ve 5,6 ton altın ile 5,4 ton gümüş madeni üretilmesi de yer alıyor. Proje kapsamındaki 2 bin 700 bin ton cevher Çanakkale, Karapınar İlçesinde yer alan Koza Altın İşletmelerine ait Altın ve Gümüş Madeninden Eskişehir'e taşınacak.

Üçüncü siyanürlü atık havuzu projesine karşı çıkan CHP'li Utku Çakırözer, konuya ilişkin şunları söyledi:

"HAVAMIZI, SUYUMUZU KORUMASI GEREKEN DEVLET, İNSANLARIMIZI ZEHİRLİYOR"

"Artık yeter! Eskişehirliler zehir solumak istemiyor. Eskişehirlileri, temiz havamızı, suyumuzu koruması gereken bu devlet, insanlarımızı zehirliyor. Daha önce defalarca kez haykırdık. Burada ikinci siyanürlü atık havuzunun yapılmaması için Belediye Başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, Eskişehirliler mücadele verdik ama bizi dinlemediler. Şimdi diğerinin tam 3 katı büyüklüğünde üçüncü bir atık havuzu için ÇED süreci başlatılıyor. Ayrıca proje hayata geçerse 517 kilometre uzaklıktaki Çanakkale'den de 2 milyon 700 bin ton cevher de taşınarak burada işlenecek. Belediyelerimiz buna itiraz etti. Bizler yaşam alanlarının dibine siyanür istemiyoruz. Geçmişte olduğu gibi şimdi de tüm Eskişehir siyanüre karşı direneceğiz.

"BÖLGEDEN FAY HATTI GEÇTİĞİ RAPORLARDA YER ALMAKTADIR"

Bölgeden Eskişehir Diri Fay Hattı'nın geçtiği raporlarda yer almaktadır. Bölgede deprem olması durumunda, yapılmış ve yapılacak olan atık havuzlarında oluşacak tahribat sonucu yeraltı suyu, bölgede bulunan içme ve kullanma suyu yüksek risk altında kalarak büyük bir çevre felaketine sebep olabilir.

"BÖLGEDE DÜNYA MİRASINA KAYITLI KORUNMASI GEREKEN ENDEMİK 20 BİTKİ, 13 KUŞ TÜRÜ VAR"

Daha önce de defalarca söyledik. Bu siyanür, içme ve sulama suyuna karışırsa bölgedeki tarım ve insan sağlığı riske atılacak. İşletme çevresinde yaşayan yüzlerce insan yıllardır kanser başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele veriyor. Aynı zamanda bu bölgede dünya mirasına kayıtlı korunması gereken endemik 20 bitki, 13 kuş türü var. Artık Eskişehir'i, çevremizi, doğamızı, insanımızı zehirleme inadından vazgeçilmelidir."